Sequestrati 15 chili di cocaina, 2 arresti

Ha portato al sequestro di circa 15 chili di cocaina e all’arresto di due stranieri un’operazione condotta dalla polizia di Perugia tra Umbria e Toscana. Traffico e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio i reati contestati.

Gli agenti hanno inizialmente bloccato nella frazione Sant’Enea due cittadini albanesi, di 36 e 20 anni sorpresi mentre cedevano oltre 2 chili di droga. Sono stati anche sequestrati circa 100mila euro euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il denaro è stato rinvenuto in parte in un vano a doppiofondo solitamente usato per l’occultamento della droga e il resto in uno zaino.

L’attività è poi proseguita con la perquisizione domiciliare dei due stranieri: in un’abitazione poco lontano dal luogo della cessione la polizia ha sequestrato - riferiscono gli investigatori - altri due chili e più di cocaina pronti per la vendita, materiale per il confezionamento e 7.500 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del secondo straniero, a Castelnuovo Berardenga, ha consentito il rinvenimento per di oltre 10 dieci chili di cocaina, di materiale per il confezionamento e di 16 mila euro in contanti, verosimile provento dell’attività illecita.

"Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, la grande professionalità e il costante impegno delle nostre forze dell’ordine, a cui va il mio più sentito ringraziamento": il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, commenta così l’operazione antidroga della questura di Perugia, che ha smantellato un vasto traffico tra l’Umbria e la Toscana.