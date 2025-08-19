Giro di vite allo spaccio. Un arresto nelle Cerbaie. Sanzione a chi lo ospitava

Dall’inizio dell’anno, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa ha denunciato 18 persone all’autorità giudiziaria e segnalato 97 soggetti alle Prefetture competenti per uso personale di stupefacenti, sequestrando complessivamente circa 5 chilogrammi tra cocaina, hashish e marijuana. Nelle ultime le fiamme gialle hanno proceduto con un altro arresto per spaccio nel bosco delle Cerbaie, tristemente noto per essere un punto caldo del traffico di stupefacenti.

A finire nuovamente in manette è un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio italiano. L’uomo era già stato arrestato nella stessa area pochi mesi fa, a febbraio, per analoghi reati. L’operazione è stata condotta dai militari della compagnia della guardia di finanza di San Miniato, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità diffusa in attuazione delle misure definite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica della Prefettura.

Il blitz è scattato durante un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Orentano, frazione del comune di Castelfranco. I finanzieri, con due posti di controllo stradale e pattugliamenti dinamici all’interno del bosco, hanno intercettato uno scambio di dosi di cocaina tra lo spacciatore e un acquirente. Quest’ultimo ha tentato di fuggire ma è stato rapidamente bloccato dalle pattuglie, mentre il pusher è stato arrestato in flagranza di reato.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto 18 dosi tra cocaina e hashish, già confezionate e pronte per la vendita. Le sostanze erano nascoste negli indumenti dell’uomo. Nel corso dell’operazione, è stato sanzionato anche il proprietario italiano dell’abitazione dove il pusher era ospitato. L’uomo, 67 anni, è stato sanzionato per violazioni in materia di sicurezza pubblica e immigrazione clandestina. L’arresto rientra in un più ampio quadro di interventi delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio nelle aree boschive.

Carlo Baroni