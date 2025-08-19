Nuova rissa alla stazione. Armato di bastone si avventa su due uomini

Spinte, pugni e un bastone, forse una spranga di metallo, brandita per minacciare la vittima. E’ questa l’ennesima aggressione avvenuta in città. Ancora in strada, ancora con protagoniste gruppi di persone violente. L’ultimo episodio è avvenuto nel cuore della stazione, in piazza Naldini, un fazzoletto di verde pubblico incastonato tra la Coop di via Brigate Partigiane e il palazzo ex Enel, simbolo del degrado e meta di spacciatori e senzatetto. Proprio in quell’angolo ieri l’altro pomeriggio alcuni cittadini hanno filmato dalle finestre dei palazzi che vi si affacciano, una furiosa lite tra tre uomini, presumibilmente stranieri a giudicare anche dai dialoghi non in lingua italiana.

II diverbio scatta intorno a una panchina: un uomo brandisce un bastone e minaccia di colpire un altro uomo, forse il più giovane, che resta seduto, inerme. Una terza persona, anch’essa giovane, prova a fare da pacere, ma l’uomo armato di bastone non sente ragione e si scaglia anche contro di lui. Stesso copione: urla, spintoni, pugni, pedate e quel bastone che ruota nell’aria pericolosamente.

Passano i secondi e la violenza sembra fuori controllo. Poi il video si interrompe e riparte ma con una nuova scena, questa volta tra le auto parcheggiate. Si vede l’uomo armato che aggredisce furiosamente sempre il giovane che aveva provato a fermarlo. Finisce qui il video, ma non finisce la paura per l’ennesimo episodio di violenza che si stanno ripetendo con frequenza ormai inquietante.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia che lancia il nuovo allarme: "L’ennesimo episodio di violenza a Pontedera, questa volta in piazza Mario Naldini, conferma la necessità di istituire subito una zona rossa e riportare i militari dell’operazione Strade sicure, per garantire ordine e sicurezza. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per questo".