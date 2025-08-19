Abbandono di rifiuti. Controlli e sanzioni

Giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti, questione di decoro e di legalità. Il Comune insieme a Geofor, ha svolto numerosi controlli riguardanti il fenomeno sul territorio e sono state elevate sanzioni ai trasgressori delle regole dello smaltimento porta a porta vigente nel Comune di Capannoli. Numerosi sono infatti i sacchi smaltiti nei cestini stradali e monitorati dalle telecamere e dai controlli della polizia locale: spesso i cittadini – spiega una nota del Comune – dimenticando che con la raccolta porta a porta i rifiuti vengono ritirati alla porta di casa, lasciano i sacchi nei cestini stradali rischiando la sanzione.

Altra pessima abitudine, segno di grande maleducazione, è il deposito di rifiuti lungo le strade, spesso anche da parte di aziende, che regolarmente vengono sanzionate. Da qui un richiamo da parte dell’amministrazione comunale a rispettare le regole vigenti nel territorio comunale sulla raccolta dei rifiuti ed a rispettare l’ambiente: "i controlli non si fermeranno – avverte una nota della sindaca Arianna Cecchini – le telecamere attive sul territorio saranno posizionate sul territorio per verificare nuovi trasgressori".

Il centro di raccolta ha un orario di apertura che va incontro alle esigenze di ogni cittadino, alcuni giorni di mattina, altri di pomeriggio, incluso il sabato: quindi ci sono opportunità per effettuare lo smaltimento secondo le regole: il centro è infatti aperto martedì, mercoledì e sabato dalle ore 7 alle 13 ed il giovedì dalle 13 alle ore 19. Inoltre, per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti – e da poco più di un mese anche per i rifiuti tessili – è attivo il ritiro domiciliare gratuito, prenotando tramite il sito di Geofor, per telefono oppure tramite la App Rciclo.