Vigili, il duello politico: "Territorio non sguarnito"

LAJATICOIl sindaco Fabio Tedeschi replica alle recenti critiche di Fratelli d’Italia, che aveva sollevato preoccupazioni riguardo alla presunta assenza di agenti di polizia locale sul territorio comunale, definendola una problematica intollerabile per la sicurezza. Tedeschi, pur riconoscendo il dibattito, ha voluto chiarire la situazione, fornendo dettagli sul funzionamento della convenzione di servizio con l’Unione Valdera e smentendo le preoccupazioni espresse.

"Ci tengo a informare in modo più serio i rappresentanti nell’Unione Valdera e ancora il rappresentante di Lajatico di FdI, che potrebbe avere migliori conferme direttamente da chi svolge il servizio - ha dichiarato il sindaco. Secondo Tedeschi, la convenzione non ha sottratto risorse a Pontedera per un motivo di tipo organizzativo. Il comando, inizialmente concepito per Chianni e Terricciola e poi esteso a Lajatico, è stato strutturato per impiegare personale dai Comuni partecipanti e non da Pontedera. La ripartizione del personale prevedeva un agente da Chianni e 1,5 da Terricciola e Lajatico. Tedeschi ha aggiunto che la partecipazione di un Comune a un servizio è sempre proporzionale alle proprie esigenze. In questo senso, Lajatico, che non disponeva di personale proprio, ha contribuito finanziariamente al servizio, riducendo i costi per tutti.

"Quando un Comune partecipa ad un servizio lo fa portando anche esigenze dimensionate alla grandezza o agli obbiettivi che si pone - ha affermato. Il sindaco ha inoltre risposto alle accuse sulla criminalità a Lajatico, invitando chi le ha fatte a "metterle per iscritto per poter avviare azioni serie o, in caso contrario, assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni". Infine, Tedeschi ha voluto rassicurare i cittadini anche riguardo alla gestione del Teatro del Silenzio. L’evento non ha lasciato il paese sguarnito di agenti: la partecipazione della polizia locale è avvenuta con l’impiego di 15 agenti che hanno svolto il servizio in orari aggiuntivi, al di fuori del normale orario di lavoro.