Perugia città internazionale, l’ateneo di Harvard e l’archistar per la riqualificazione dei quartieri

Perugia, 12 maggio 2025 – Un respiro internazionale per ridisegnare la città. In particolare per il recupero architettonico, urbanistico e sociale dei quartieri di Perugia dove più si avvertono degrado, spazi abbandonati e necessità di riqualificazione.

Così il Comune di Perugia ha avviato una collaborazione di grande prestigio con l’Università statunitense di Harvard. Un atto che segna l’inizio di una fruttuosa sinergia con la famosa architetta Toshiko Mori, docente alla Graduate School of Design di Harvard, una delle figure più influenti dell’architettura contemporanea, nel nome dell’impegno per la sostenibilità ambientale e l’innovazione nel design.

Nei giorni scorsi, Toshiko Mori è stata in visita a Perugia per incontrare l’amministrazione comunale e approfondire la conoscenza della città, impegnandosi a dedicare il prossimo corso monografico autunnale dell’Advanced Architecture Studio di Harvard all’urbanistica di Perugia. I suoi studenti svilupperanno proposte progettuali per la riqualificazione di alcuni quartieri del capoluogo umbro.

“La collaborazione con Toshiko Mori, un’icona del design contemporaneo – ha dichiarato la sindaca Vittoria Ferdinandi – rappresenta un prezioso dono per la nostra città. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di lavorare con una figura che ha ispirato generazioni di architetti attraverso il suo impegno per un’architettura responsabile e innovativa. Sono certa che la sua visione unica avrà un impatto significativo e fruttuoso anche sulla nostra comunità”.

Nel mese di ottobre, gli studenti della professoressa Mori arriveranno a Perugia, accompagnati da lei e dai suoi collaboratori, con l’obiettivo di interagire con i colleghi dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università per Stranieri e dell’Accademia di Belle Arti. Insieme, formeranno gruppi interdisciplinari per la creazione di specifici progetti di riqualificazione urbana.

Durante la due giorni perugina, la sindaca Vittoria Ferdinandi, il Vice Sindaco Marco Pierini promotore dell’iniziativa e gli assessori David Grohmann, Andrea Stafisso e Francesco Zuccherini, hanno accolto Toshiko Mori, presentando la città e raccogliendo dati utili per i progetti degli studenti, supportati dai dirigenti del Comune, tra cui l’architetto Franco Marini e l’ingegnere Gabriele De Micheli. Parte integrante del progetto sarà la rivista specializzata ’Domus’.