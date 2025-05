I gioielli della nostra archeologia. Tutti i segreti di Perugia sotterranea: "Ottovolante di storia ed emozioni"

di Sofia ColettiPERUGIAUno straordinario viaggio nel tempo attraverso 25 secoli di storia, nel quale si intrecciano civiltà e leggende antiche, opere di grande ingegneria etrusca, squarci di vita romana e intrighi papali medievali. Ecco “Perugia Sotterranea“, il percorso archeologico che si snoda per un chilometro sotto il suolo di piazza IV Novembre, nel cuore della città, nell’ambito del complesso monumentale “Isola San Lorenzo“ che oltre all’area archeologica comprende la Cattedrale di San Lorenzo e il Museo del Capitolo. Grazie a un progetto di rilancio avviato nel 2020 dalla società Genesi, il complesso è diventato uno dei siti più visitati e apprezzati della città, con oltre 40.000 presenze all’anno.

Una visita alla “Perugia Sotterranea“ si traduce in un ottovolante di emozioni, meraviglie e bellezza ritrovata tra vie, cunicoli, anfratti, squarci sorprendenti che collegano tre epoche e testimoniano come l’insieme degli edifici sacri e civili attuali si sovrapponga alla città etrusco-romano e alla cittadella medievale, mantenendone la struttura e la topografia. Il viaggio comincia dal Chiostro della Cattedrale: da lì si scende per 15 metri e si entra nell’area archeologica. "Si percorre solo con visite guidate – racconta Alessandro Polidori, direttore dell’area museale di Isola San Lorenzo – condotte da guide formate anche per raccontare la complessa stratificazione storica che copre 25 secoli a partire dalla fondazione degli antichi templi del VII secolo avanti Cristo". La visita si articola in una decina di punti di interesse "che permettono di scoprire e osservare ciò che resta dell’antica acropoli di epoca etrusca, della fase romana, medievale e infine delle modifiche che hanno reso il complesso come lo vediamo ora".

Si passa così attraverso il decumano ripavimentato in età augustea (fine I secolo d.C.) dove ci sono ancora i segni lasciati dal passaggio dei carri, i resti di una domus romana del I secolo a.C, le opere dell’epoca etrusca di III-II secolo a.C. come il monumentale muro di terrazzamento lungo 15 metri e alto 40 metri. Al di sopra ecco le fondazioni dei templi di epoca etrusca e poi i resti dell’antica Cattedrale e le fondazioni di quella attuale.

Il percorso guidato dura circa 50 minuti con partenze, in base alla stagione, ogni ora oppure ogni mezz’ora e con una bella sorpresa finale, un’esperienza di realtà virtuale che si sta testando proprio in questo periodo e che diventerà ufficiale da metà giugno. E’ una ricostruzione virtuale e tridimensionale della Perugia etrusca realizzata in collaborazione con Way - Experience, da vivere indossando un visore. "I visitatori – spiega Polidori – avranno così modo di dare un’immagine a ciò che durante la visita è stato chiesto di immaginare con gli “occhi della mente”. In questo contenuto virtuale sarà ricostruita l’acropoli del I secolo avanti Cristo e saranno ripercorse tutte le tappe osservate durante la visita, raccontate da una guida speciale, un abitante della Perugia dell’epoca".

La “Perugia Sotterranea“ sta lavorando anche per la costituzione di una rete dei siti ipogei in collaborazione con altre realtà sotterranee umbre: Pozzo Etrusco di Perugia, Narni Sotterranea, Orvieto Underground.Informazioni per biglietti, costi e orari delle visite sul sito isolasanlorenzo.it. Due le tipologie dei biglietti, singoli oppure cumulativi che con varie modalità consentono anche l’ingresso a un altro tesoro del complesso, il Museo del Capitolo: nato nel 1923 per i 400 anni della morte del Perugino, è stato recentemente riallestito per i 100 anni di vita con un nuovo allestimento per sale tematiche. Tra le opere più preziose della collezione permanente ci sono la Pala di Sant’Onofrio di Luca Signorelli, i frammenti scultorei dell’altare della pietà di Agostino di Duccio e i gonfaloni processionali, insieme a un calendario di iniziative ed esposizioni temporanee.

5 - continua