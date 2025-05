Quindici anni fa padre Robert visitò il Monastero e incontrò all’improvviso le suore di clausura

SIGILLO Papa Leone XIV è stato a Sigillo, una quindicina di anni fa. Presente e attivo dal 1547 un monastero agostiniano femminile, nel quale vive ed opera una comunità, ora costituita da cinque suore le quali, pur vivendo in clausura, sono ben integrate con la comunità locale ed in particolare con la Parrocchia di Sant’Andrea apostolo, di cui è titolare don Emanuel Komla Saga. Padre Robert Francis Prevost, quando era il superiore generale dell’ordine degli agostiniani, le venne a trovare, una visita non programmata, inattesa, che ha lasciato bei ricordi in tutte. "Fu una vera sorpresa- racconta la madre badessa suor Genoveffa- perché quel giorno eravamo impegnate nelle pulizie pasquali e c’era un po’ di disordine con i locali del monastero che erano in subbuglio; ci arrivò la telefonata di un padre agostiniano, era a Costacciaro, stava tornando in auto dalle Marche insieme al generale dell’ordine, sarebbero arrivati da noi in qualche minuto. Accogliemmo i confratelli nel “parlatorio“, fu un momento bello; poi padre Robert ci ricordò che il generale è autorizzato a entrare anche nei locali dove vige la clausura, così visitò il nostro monastero, con grande semplicità ed atteggiamento fraterno. Fu un dialogo piacevole, un incontro importante".

Alberto Cecconi