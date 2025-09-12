Prima campanella finalmente “al Plinio“

Dopo mesi e mesi di cantieri (ancora in corso) con vari traslochi per allievi e prof, dal prossimo lunedì 15 settembre tutti gli studenti del Liceo Plinio torneranno nella sede storica della scuola, in viale Armando Diaz, a margine di tre anni difficili dal punto di vista della logistica. "Ritornare ‘al Plinio’ significa non solo riappropriarsi di un luogo fisico, ma di un’identità profondamente rinnovata dai tanti investimenti fatti per il liceo, che assume oggi la fisionomia di una scuola non solo più sicura, ma anche più moderna", spiega la dirigente Marta Boriosi a pochi giorni dalla prima campanella in un messaggio per studenti e famiglie.

Lo storico edificio del liceo Plinio il Giovane è stato oggetto di un complesso intervento di adeguamento sismico che ha previsto l’installazione di isolatori alla base, con l’esecuzione di opere di scavo delle fondazioni. In più è stata rifatta la copertura e sostituiti gli infissi, (oltre cinque milioni di euro di investimenti). I lavori non sono ancora terminati e alcune porzioni dell’edificio sono occupate dal cantiere, per questo la dirigente chiede "un po’ di pazienza se dovesse verificarsi qualche disagio…".

Il primo giorno ci saranno alcune rimodulazioni sugli ingressi: le classi quinte entreranno alle 8.10 dall’ingresso posteriore di via Campo dei Fiori. L’ingresso delle quarte è alle ore 8.25 dalla medesima via mentre alla stessa ora entrano anche le terze e le seconde, ma dall’ingresso di viale Diaz. Gli studenti delle prime classi invece entreranno dall’ingresso principale alle ore 9. Ogni classe sarà accompagnata in aula dal docente in orario. Nella giornata di lunedì 15 settembre la campanella di fine lezioni suonerà per tutti alle ore 12.