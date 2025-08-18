Il prete che ’sfratta’ il Pd: niente cena sociale. Annullata la festa in parrocchia

Terni, 19 agosto 2025 – Il parroco ’revoca’ la concessione dei locali parrocchiali per la cena sociale del Circolo Pd, in programma il 6 settembre. Stanze già prenotate, tanto che i ’dem’ vanno su tutte le furie quando il sacerdote all’improvviso motiva la marcia indietro con la volontà dei parrocchiani di non ospitare iniziative di forze politiche. “Appare singolare questa decisione, soprattutto alla luce del fatto che lo stesso parroco partecipa a iniziative della maggioranza”, tuona in un post il Pd che schiera nelle firme i vertici del partito: dalla segreteria regionale a quella provinciale, dagli assessori ai consiglieri regionali, oltre ai rappresentanti del Circolo.

“Si comunica a iscritti e simpatizzanti che è stata annullata la disponibilità dei locali, sotto la chiesa di San Bartolomeo, in cui si sarebbe dovuta svolgere la cena sociale – si legge – Abbiamo appreso con sconcerto l’annullamento della disponibilità da parte del parroco, dato che i locali erano stati regolarmente prenotati. La motivazione è che alcuni parrocchiani si sono opposti alla concessione dei locali che, secondo loro, non possono essere utilizzati per attività promosse da forze politiche”. Il parroco, don Iosif, è all’estero e preferisce non commentare ma la parrocchia non ci sta e rimanda la replica a un post di risposta. E la segreteria del parroco precisa: “Qui la politica non c’entra assolutamente nulla”.