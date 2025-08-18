Fere, più incognite che certezze. Salta la campagna abbonamenti

Chiarimenti, discussioni, incognite. Ma c’è anche il calcio giocato e la novità è l’arrivo in città di Zambataro (si attende la possibile firma). Per vari aspetti non sembra neanche la settimana d’inizio campionato, visto che non è andato in scena nessuno dei consueti eventi del periodo, vedi lancio campagna abbonamenti e presentazione delle maglie. In un comunicato ufficiale la Ternana Calcio fornisce spiegazioni sulla prima questione, ovvero che in seguito alla firma della convenzione tra Stadium S.p.A. e il Comune, "atto che segna l’avvio dell’iter per l’abbattimento e la costruzione del nuovo stadio della città", "ha ritenuto doveroso assumere una decisione difficile ma responsabile" ovvero di "non avviare la campagna abbonamenti", scelta che "nasce dall’incertezza legata alla futura capienza e alla ridefinizione dei settori durante i lavori, che avrebbe inevitabilmente escluso parte del pubblico dai vantaggi dell’abbonamento", "sacrificio temporaneo", "presupposto per un futuro di maggiore stabilità e crescita, a beneficio della Ternana, dei suoi tifosi e della città".

Arrivano le critiche di tifosi, anche sulla pagina ufficiale facebook della società rossoverde, con particolare riferimento al fatto che in altre città, vedi ad esempio Bergamo, nonostante i lavori di rifacimento dello stadio la campagna abbonamenti è stata regolarmente effettuata. C’è chi scrive che si tratta di "comunicazione tardiva", di "spiegazione debole", di "scelta senza senso", di "presa in giro" e chi chiede "ma sul nuovo stadio chi ci gioca?". Ovviamente, ci sono anche commenti improntati alla coesione e all’obbligo di sostenere sempre e comunque la squadra in questa fase decisiva per il futuro.

La società rossoverde, inoltre, per Ternana-Ascoli (31 agosto) precisa "che la vendita dei biglietti è stata avviata dal 18 agosto presso i botteghini dello stadio, in attesa delle indicazioni definitive da parte delle autorità competenti circa eventuali limitazioni" e che "non appena tali disposizioni saranno ufficializzate, la vendita sarà regolarmente estesa alle rivendite autorizzate e ai canali online". La squadra si prepara alla gara di Livorno (venerdì ore 21.15), confidando di poter contare sull’esterno Eyob Zambataro che ieri mattina al Liberati ha incontrato il direttore generale Giuseppe Mangiarano, il diesse Carlo Mammarella e il tecnico Fabio Liverani. Per l’attaccante Antonio Di Nardo c’è la forte concorrenza del Pescara.