Pesa l’effetto-Eurochocolate. Giro d’affari raddoppiato in città. Introiti d’oro per bar e ristoranti

Una volta si parlava dell’effetto motiplicatore di Umbria jazz. Ora la formula calza a pennello anche per Eurochocolate. L’edizione 2024 della kermesse ha infatti registrato un impatto economico molto consistente su Perugia. "La manifestazione – rivela l’analisi realizzata da Camera di Commercio dell’Umbria-Isnart- Mastercard e presentata alla Bit di Milano – ha attirato turisti da tutta Italia e dall’estero, favorendo settori chiave come ristorazione, shopping e ospitalità. I dati mostrano che le attività locali hanno beneficiato di un incremento significativo del fatturato, con il tutto esaurito negli hotel e un forte aumento delle vendite nei negozi del centro storico. L’evento ha anche generato oltre 500 posti di lavoro temporanei. Rispetto alla precedente analisi, il confronto con Umbria Jazz evidenzia un diverso modello di spesa, con Eurochocolate che coinvolge un pubblico più familiare e diffuso. Per il futuro si punta su strategie di internazionalizzazione, esperienze immersive e sostenibilità per ampliare l’attrattiva della manifestazione".

La spesa: durante la settimana dell’evento, dal 15 al 24 novembre 2024, il volume a Perugia è aumentato del 116% rispetto alla stessa settimana del 2023. Rispetto alla settimana precedente l’evento, si è registrato un incremento del 48%, mentre rispetto alla settimana successiva il rialzo è stato del 58%. Alcuni settori, rileva l’indagine, hanno beneficiato più di altri dell’aumento della spesa. I trasporti, lo shopping, la ristorazione, i bar e gli hotel sono stati i comparti con il maggiore incremento di transazioni e di spesa.