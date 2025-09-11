Perugia, la grinta del bomber Manzari: "Voglio portare questo club dove merita"

"Io al fantacalcio certo che mi comprerei". Giacomo Manzari o, se preferite, il fantabomber, è servito. L’esterno d’attacco classe 2000, arrivato in prestito dal Bari, mette nel mirino l’Ascoli alla ricerca del primo gol in maglia biancorossa. Entrato a partita in corsa, nella trasferta di Sestri Levante contro il Bra, il fantasista barese è stato schierato per la prima volta fra i titolari nel derby di Gubbio.

"Non vedo l’ora di giocare domenica prossima al Curi, davanti al nostro pubblico. In carriera mi è capitato solo una volta di giocare al Curi, in B quando ero a Frosinone e ho un gran bel ricordo. Sabato poi i nostri tifosi si sono fatti sentire eccome. Mi piacerebbe davvero farli esultare". 52 presenze in B con Frosinone, Ascoli, Feralpisalò, Bari e Carrarese. In Serie C oltre 60 presenze con 12 reti (in tutte le competizioni). Un gol anche in Coppa Italia, con il Bari, contro la Cremonese e tre presenze nella massima serie con l’esordio nella gara contro il Cagliari nella stagione 2019-2020. Lo scorso anno per lui 24 partite in B a Bari. Poi la scelta di approdare a Perugia. "Quando il mio procuratore mi ha messo davanti a questa possibilità non ci ho pensato un attimo. Perugia non è una piazza da C e io spero di poter portare questo club dove merita. Sono qui per questo. Sappiamo bene che non sarà facile ma ho trovato un ambiente pronto per un campionato di vertice. Il direttore Meluso, il mister, mi hanno fatto subito sentire a casa. Io qui sto proprio bene. Ho iniziato anche a girare la città in questi primi giorni e mi piace tantissimo. Non vedo l’ora che la mia fidanzata venga a trovarmi da Roma per visitare meglio la città".

Un Manzari concentrato sul calcio h24. "Sono un malato di calcio a 360 gradi. Quando non gioco e non mi alleno mi guardo tutte le partite. Gioco al fantacalcio. E come non potrei? Chi ho comprato in attacco? Avrei voluto puntare su Lautaro o Thuram ma avevo quasi finito i crediti. Però ho una grande difesa. Da modificatore". Che detto da un attaccante… "Fa un po’ sorridere. Lo so. Il vero rammarico è nel non aver preso Mimmo Berardi. Il più forte con cui ho giocato". Ma Berardi è uno che garantisce la doppia cifra. "Nell’ultima stagione in C a Monopoli mi sono fermato a 9 gol. Proveremo a fare meglio". Berardi calcia anche i rigori. "Qui dobbiamo lavorarci. Ma ci stiamo allenando. Cercherò di non deludere i fantallenatori...".