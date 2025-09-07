Perugia, rissa fuori da un locale: 23enne accoltellato

Perugia, 7 settembre 2025 – Un 23enne è stato ricoverato all’ospedale di Perugia, dopo essere stato accoltellato fuori da un locale.

Nella notte di ieri, i carabinieri sono intervenuti nei pressi di un noto locale notturno del capoluogo umbro, dove era stata segnalata una lite tra giovani. Il 23enne, residente a Perugia, era rimasto vittima di aggressione da parte di uno sconosciuto, riportando sul corpo diverse ferite da arma da taglio. E' stato portato al pronto soccorso dell'ospedale dove à ricoverato. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.