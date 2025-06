Perugia 1416, al via la rievocazione storica. Porta Santa Susanna vince la prima sfida

E’ il rione di Porta Santa Susanna ad aggiudicarsi la prima sfida di Perugia 1416, che ieri ha dato il via alla decima edizione. Gli atleti del rione azzurro hanno trionfato nella gara del Tiro con l’arco storico che si è svolta in piazza IV Novembre al termine del tiro alla fune per bambini, una novità che si è aggiucata Porta Eburnea. Santa Susanna ha vinto con 11 centri, seguita da San Pietro con 10, terzo posto per Porta Sole, a seguire Sant’Angelo e Porta Eburnea.

Oggi nuova giornata ricca di suggestioni: forza e resistenza degli atleti sono protagonisti della seconda gara, la Mossa alla Torre, dalle 17.30 in Piazza Matteotti con divieto di transito a tutti i veicoli in Via Baglioni dalle 17 alle 19.30. Tra i momenti clou, alle 22 c’è il suggestivo ingresso di Braccio in notturna per la Pax Perusina: il Capitano di ventura sarà accolto con festeggiamenti tra le danze della “Compagnia de danza medievale de Peroscia“ e spettacoli di fuoco con videomapping sulla facciata di Palazzo dei Priori.

Per tutta la giornata (e anche domani) la “Contrada degli antichi mestieri” proporrà banchi di artigiani d’arte con dimostrazioni ed esperienze curiose e formative e ci saranno esibizioni di artisti di strada, tamburini e sbandieratori. Fino alla la gastronomia nelle taverne.