Sir Perugia sul tetto d’Europa, si avvera il sogno di Gino Sirci: “Abbiamo scritto la storia”

Perugia, 20 maggio 2025 – Il prodigio sportivo, quello da sempre accarezzato ma mai concretizzato, diventa realtà alle ore 23,09 con la Sir Sicoma Monini Perugia che ha messo giù l’ultima palla a terra e vinto la sua prima Champions League. Si tratta del terzo trofeo conseguito nella più importante e prestigiosa competizione europea della storia nel capoluogo regionale umbro dopo i due conquistati dalla mitica squadra femminile della Sirio (2006 e 2008). Sono servite tre ore di autentica battaglia - nella Final Four di Łódź in Polonia – per assegnare lo scettro continentale, con un’incredibile alternanza di emozioni.

Può finalmente gioire il presidente Gino Sirci che aveva sognato questo momento sin dal 2017, quando organizzò la final four a Roma e la sua squadra dovette arrendersi in finale al Kazan: “Questa è un’autentica pagina di storia, la testimonianza sono i 163 messaggi che ho ricevuto di congratulazioni. Tutti quanti sono felici per noi e noi abbiamo fatto felici tanti tifosi di Perugia, abbiamo fatto gioire una città intera, ma anche una regione perché è l’Umbria la nostra regione. Credo di poter dire senza timore di smentita che abbiamo reso orgogliose anche tante persone che tifano per noi e ci vengono a vedere quando giochiamo in casa pur non essendo di Perugia. Devo dire che vincere in Polonia, dove la pallavolo è sport nazionale, in un palazzetto con oltre diecimila spettatori, i quali erano tutti contro di noi, non ha prezzo”.

“All’inizio forse non era così, visto che siamo andati avanti di due set, ma alla fine il clima era diventato fortemente ostile e poteva essere un problema - continua il presidente Gino Girci – . È una grande soddisfazione, la più importante vittoria che abbiamo conseguito. L’unico trofeo che ci mancava è diventato il nostro più importante successo. Dal primo trofeo vinto dal nostro club nel 2017, era una supercoppa, sono passate otto stagioni, abbiamo vinto tanto ma le emozioni di questa Champions League sono davvero enormi”.

“Colaci è l’unico giocatore che è stato presente in tutte le nostre vittorie, ha contribuito molto perché lui è un grande giocatore, noi gli abbiamo affiancato grandi giocatori, grandi allenatori e questa vittoria ne è testimone - prosegue Sirci – . I nostri giocatori non si sono lasciati intimidire dalle battute incredibili che avevano cominciato a fare gli avversari, e non sono andati nel panico. Siamo arrivati al tie-break perdendo il vantaggio di due set, abbiamo avuto un grandissimo sangue freddo, questa è la chiave di lettura di questa vittoria. Non ci siamo lasciati intimidire dall’ambiente esterno, abbiamo reagito con grande intensità, grande Perugia. Dobbiamo fare i complimenti agli sponsor che ci hanno sostenuto, al pubblico che ci ha seguito, Perugia primeggia, continuiamo così”.