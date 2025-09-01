Perseguita la ex con messaggi, minacce, speronamenti in auto: arrestato stalker

Perugia, 1 settembre 2025 - Messaggi, poi trasformati in minacce anche verbali, pedinamenti a piedi e speronamenti in auto, ‘visite’ sotto casa e sul posto di lavoro. La vita quando si è vittime degli stalker diventa un inferno. Lo è stato per una donna, perseguitata giorno e notte dall'ex compagno, 42 anni, albanese, che ora però è finito in manette.

La donna infatti ha trovato la forza di denunciarlo e adesso il suo aguzzino è rinchiuso nel carcere di Capanne. L'uomo è stato ammanettato in flagranza di reato quando si è presentato sul posto di lavoro della ex. Lei lo aveva già denunciato in passato per una serie di comportamenti che l'avevano terrorizzata. Così, quando l'uomo si è presentato per l'ennesima volta sul posto di lavoro, la ex compagna ha lanciato l'allarme. Tempestivo l'intervento dei poliziotti che lo hanno arrestato.