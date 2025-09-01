Perseguita la ex con messaggi, minacce, speronamenti in auto: arrestato stalker

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
1 set 2025
SILVIA ANGELICI
Cronaca
L'uomo, 42 anni, ha terrorizzato la ex piombandole anche sul luogo di lavoro. Preso dalla Mobile in flagranza di reato

Intervenuta la Polizia

Intervenuta la Polizia

Perugia, 1 settembre 2025 - Messaggi, poi trasformati in minacce anche verbali, pedinamenti a piedi e speronamenti in auto, ‘visite’ sotto casa e sul posto di lavoro. La vita quando si è vittime degli stalker diventa un inferno. Lo è stato per una donna, perseguitata giorno e notte dall'ex compagno, 42 anni, albanese, che ora però è finito in manette.

La donna infatti ha trovato la forza di denunciarlo e adesso il suo aguzzino è rinchiuso nel carcere di Capanne. L'uomo è stato ammanettato in flagranza di reato quando si è presentato sul posto di lavoro della ex. Lei lo aveva già denunciato in passato per una serie di comportamenti che l'avevano terrorizzata. Così, quando l'uomo si è presentato per l'ennesima volta sul posto di lavoro, la ex compagna ha lanciato l'allarme. Tempestivo l'intervento dei poliziotti che lo hanno arrestato.   

