La prende a botte dopo il divieto ad avvicinarla

Un 53enne di Sansepolcro è stato protagonista di un episodio di violenza dopo che gli era stato notificato il divieto di avvicinamento alla compagna. In serata, nonostante l’obbligo, si è presentato nuovamente a casa della donna, innescando una discussione durante la quale l’ha aggredita, provocandole una frattura al naso.

La vittima ha chiesto l’intervento dei carabinieri; l’uomo è stato rintracciato poco dopo a San Giustino, in Umbria. È stato accompagnato alla caserma di Sansepolcro, dove ha mostrato resistenza agli uomini in divisa e ha danneggiato arredi. Ha piegato e reso pericoloso un pezzo di vetro del telefono per minacciare gli ufficiali di pubblica sicurezza. I carabinieri, dopo averlo bloccato, lo hanno arrestato.

Nel frattempo, l’uomo è stato condotto al carcere di San Benedetto ad Arezzo. Resta applicato il rimedio del Das contro di lui, e dovrà rispondere di violazione del divieto di avvicinamento, lesioni personali, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei suoi confronti sono ancora in corso ulteriori accertamenti su uno stupro riguarda la figlia della compagna, ora minorenne ma all’epoca dei fatti adolescente. La ragazza è stata ospitata in una comunità protetta. L’episodio si colloca in un contesto di reiterati maltrattamenti segnalati dalla compagna. Nei mesi scorsi era stata anche documentata l’aggressione al giornalista Luigi Pelazza (nella foto) delle "Iene", legata alla diffusione di atti osceni filmati dalla minore. Il procedimento giudiziario proseguirà per determinare responsabilità ed eventuali ulteriori misure cautelari.

Fabrizio Paladino