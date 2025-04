Un rosario per Papa Francesco, la diretta streaming da Assisi

Assisi (Perugia), 21 aprile 2025 – L’amore del Papa era universale, ma non si può ignorare che Assisi, ‘casa’ di San Francesco, fosse un luogo speciale per Bergoglio, che del santo aveva preso anche il nome con una scelta che nel giorno della sua elezione al soglio pontificio fece scalpore. “Nel corso del suo pontificato – ricordano i frati di Assisi – papa Francesco ha fatto diverse volte dono della sua presenza qui ad Assisi e in particolare nella Basilica dove è custodito il corpo del Santo da cui ha preso il nome”.

Una delle visite di papa Francesco ad Assisi

E questa sera proprio ad Assisi sarà recitato il rosario delle 21 per papa Francesco. “Se siete lontani ma volete unirvi a noi potete seguire la diretta streaming”, spiegano i frati; la diretta del rosario si potrà seguire a questo link.

Una lunga fila di pellegrini intanto si snoda tra le vie di Assisi, diretta verso le basiliche e, in particolare, verso la cripta che custodisce le spoglie di San Francesco. In questo lunedì dell'Angelo il flusso di fedeli è diventato una vera processione di silenzio e preghiera: la notizia della morte di Papa Francesco ha trasformato la Pasquetta in un giorno di lutto, ricordi e raccoglimento. “Un Papa così semplice non ci sarà mai più” dice uno dei fedeli. “È stato un grande comunicatore, un comunicatore creativo”, ha detto fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio comunicazioni del Sacro convento. E il custode fra Marco Moroni parla di “un Papa che ha fatto del Vangelo il suo centro. E questa è la sua eredità più grande”.

Molti pellegrini si fermano davanti all'urna del Santo per una preghiera silenziosa, sussurrano invocazioni.