Omaggio a Poulenc, cori & solidarietà: la Sagra Musicale entra nel vivo

Entra nel vivo l’80esima Sagra Musicale Umbra promossa dalla Fondazione Perugia Musica che si è aperta venerdì con il grande concerto a San Pietro dell’Ensemble 1700 diretto da Dorothee Oberlinger, virtuosa del flauto dolce tra le più apprezzate a livello internazionale e proseguita nel week-end con appuntamento in tutta la regione. Oggi si riparte con un doppio concerto a Perugia. Alle 18 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri riflettori sul coro “Omphalos Voices“ diretto da Sergio Briziarelli che con la sua performance apre la quarta edizione di ’Voci della città’, rassegna dedicata alle eccellenze corali del territorio inserita nel programma della Sagra. Poi alle 21 si va all’Auditorium di Santa Cecilia con “Hommage à Francis Poulenc“, protagonisti Alberto Negroni, all’oboe, Patrick De Ritis, al fagotto, e Giuliano Mazzoccante, al pianoforte.

Domani doppio appuntamento con ’Musica della Speranza’, con i concerti del Quartetto di ance doppie dell’Orchestra da Camera di Perugia nella Chiesa della Residenza protetta “Creusa Brizi Bittoni” di Città della Pieve e nel Complesso Penitenziario di Capanne. Alle 18, nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia, c’è anche la conferenza a ingresso gratuito su “Visionari e grandi vittorie in Medicina“, con Cristina Mecucci, professoressa ordinaria di Ematologia dell’Università. E alle 21 nella Chiesa di Santo Spirito, per Voci della città, c’è il concerto del coro “Accademia degli Unisoni“, diretto da Leonardo Lollini. E ancora, giovedì spazio alle rassegna ’Musica con Vista’, rete nazionale in cui la Sagra è inserita e che propone grande musica da camera nei tesori del paesaggio italiano, organizzata dal Comitato Amur in collaborazione con le Dimore del Quartetto: alle 18 a Villa Valvitiano concerto del Quartetto Tchalik (foto), con Enrico Bronzi al violoncello. Infine alle 21, si torna in centro a Perugia con il Coro Armoniosoincanto, diretto Franco Radicchia, in un concerto dedicato alle musiche di Hildegard von Bingen. La biglietteria della Sagra è aperta in corso Vannucci 47, online sul sito perugiamusicaclassica.com.