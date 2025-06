Nasce lo Sportello del consumatore. Dall’Adoc risposte alla popolazione

Una serie di servizi rivolti a chi è stato vittima di truffa o ha ricevuto una maxi bolletta, oppure vive una situazione di ‘violenza economica’ nel contesto familiare. Sono tante le casistiche che da ieri possono trovare una piccola o grande risposta nello “Sportello del consumatore“ attivato da Adoc e inaugurato in via Della Robbia a Città di Castello. "Un modo per essere vicino ai cittadini e ai loro problemi quotidiani legati all’energia, alle truffe, ai raggiri, al sovraindebitamento", è stato ricordato ieri nel corso dell’apertura dell’ufficio al numero 59 del Centro commerciale Le Fonti, a due passi dal centro storico.

Nella giornata inaugurale la tematica affrontata è stata quella delle truffe "che _ ha ricordato Margherita Scalamogna, avvocato e consulente _ sono un fenomeno sempre in crescita che riguarda non solo anziani, ma anche i giovani seppur in situazioni diverse". L’inaugurazione di questo Sportello è importante perché a volte i cittadini non sono a conoscenza dei diritti o degli strumenti che hanno a disposizione. Adoc si prefigge questo obiettivo, informare e prevenire". All’inaugurazione anche Marina Conti presidente Adoc Umbria che ha parlato dello sportello di Città di Castello, "inserito nella strategia di estensione in tutto il territorio (tra qualche giorno aprirà un nuovo Sportello anche a Orvieto)". Il segretario Uil Umbria Maurizio Molinari ha ripercorso i progetti di riorganizzazione degli ultimi anni che passa anche attraverso questi sportelli dedicati ai consumatori "sempre più spesso alle prese con situazioni incresciose tra maxi bollette, fatture, tariffe. Rilanciamo la nostra organizzazione e lo facciamo a partire dai servizi di prossimità, rivolti a tutti e in modo gratuito". Lo Sportello sarà aperto per ora due volte a settimana il martedì e il venerdì dalle 8,30 alle ore 12. Adoc è l’Associazione nazionale per la difesa e l’orientamento dei Consumatori ed è promossa dalla Uil. Dal 1988, anno della fondazione, Adoc assiste gli iscritti con operatori volontari esperti sui diritti del consumatore, in grado di dare informazioni ai cittadini e abilitati alle procedure di conciliazione. Alle rispste per normali controversie con l’amministrazione, Adoc aggiunge adesso consigli anche in caso di reati subiti.