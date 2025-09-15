CITTÀ DI CASTELLO - Mostra del cavallo a portata di famiglia, fra storia, tradizione e innovazione. La domenica del week-end dedicato al cavallo e alle attività equestri si è aperta all’insegna di un notevole afflusso di persone, appassionati ed in particolare famiglie con bambini al seguito veri protagonisti attivi della rassegna.

Per tutta la giornata tanti bambini in fila con i genitori accanto pronti ed entusiasti di salire a cavallo grazie agli istruttori dei centri ippici Freedom e Caldese Horse Academy. Negli spazi allestiti al parco comunale Alexander Langer, il “battesimo della sella”, un’esperienza iniziale e ludica per avvicinare i più piccoli (e a volte anche gli adulti) al mondo dell’equitazione, ha riscosso grande successo.

Una straordinaria occasione per i più piccoli di salire per la prima volta a cavallo o sul pony, in un ambiente sicuro e protetto, sotto la guida di istruttori qualificati. L’attività include un contatto iniziale con l’animale, la cura e la messa in sella, permettendo di provare l’emozione di stare a cavallo e sviluppare un legame con esso.

"La Mostra del Cavallo è un evento identitario per la nostra comunità, delle famiglie, che si tramanda da generazioni, che riflette tradizioni, passione, eccellenze uniche del territorio e che è doveroso sostenere come uno degli appuntamenti che qualificano maggiormente Città di Castello e la sua storia", hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e il presidente, dell’associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini.

Sulla stessa lunghezza d’onda, le federazioni sportive, decise a sviluppare progetti per il futuro, con Mirella Bianconi, nella veste di presidente della Fise Umbria, e il presidente della Fitetrec-Ante Roberto Bellini.