"Bandecchi insiste con deliri e menzogne"

Bandecchi insiste con le sue menzogne e i suoi deliri contro Angelo Bonelli e Alleanza Verdi Sinistra. Afferma che ‘prendete i fucili’ è solo una frase forte, mentre è chiaramente un’istigazione alla violenza. E poi aggiunge le menzogne, quando afferma addirittura che avremmo siglato un patto politico per accaparrarci i voti dei fondamentalisti islamici, proprio noi che difendiamo ogni giorno la libertà delle donne, la possibilità di interrompere le gravidanze, che chiediamo da anni l’educazione sessuale e sentimentale e una scuola completamente laica, che vogliamo il matrimonio egualitario per le persone GLTQAI+ e una legge contro l’omotransfobia.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs commentando un’intervista del sindaco di Terni a Il Tempo nella quale dice che le espressioni contro Bonelli sui social come ‘preparate i fucili... è un traditore’ sono "espressioni forti, monito a difendersi e non restare inermi di fronte a un islamismo estremista che non conosce pietà".

"Purtroppo la verità è il contrario di quello che afferma Bandecchi: gli amici dei fondamentalisti di ogni credo religioso - conclude la deputata umbra di Avs - sono tutti a destra. Sono loro che fanno leggi patriarcali e maschiliste sotto dettatura dell’estremismo religioso: l’ultima, solo per fare un esempio, è il consenso preventivo informato a scuola che permetterà a tutti i padri bigotti e fondamentalisti di impedire che le loro figlie possa partecipare alle attività di educazione sessuale".