Il Gubbio sbanca Forlì e vola in classifica. La vittoria rossoblù è targata Signorini

FORLÌ

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari (st 1’ Elia), Saporetti L., Cavallini (st 42’ Ercolani); Macrì (st 29’ De Risio), Menarini, Farinelli (st 42’ Franzolini); Saporetti S. (st 29’ Manuzzi), Petrelli, Coveri. All. Miramari A disp. Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Valentini, Giovannini, Scorza, Graziani.

(3-5-2): Bagnolini (st 17’ Krapikas); Fazzi, Signorini (st 26’ Bruscagin), Di Bitonto; Zallu, Djankpata, Carraro, Rosaia (st 36’ Conti), Podda; Spina (st 26’ Ghirardello), Tommasini 8st 36’ La Mantia). All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Tentardini, Baroncelli, Saber, Minta, Niang.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo (Di Carlo-Scipione)

Marcatori: 9’ st Signorini

Note: corner 6-6; ammoniti: Pellizzari, Signorini, Cavallini, Saporetti L.; recupero: pt 0’; st 9’.

Seconda trasferta, seconda vittoria, ancora imbattuto. Sorride il Gubbio di mister Di Carlo, che espugna Forlì dopo una partita lunga, intensa e sofferta ma portata a casa meritatamente. Il primo tempo è denso di emozioni. Dopo 4’ Tommasini di testa impegna Martelli, che si esalta al 9’ sulla rovesciata ravvicinata dell’attaccante rossoblù. Sul ribaltamento di fronte si presenta anche il Forlì, con Petrelli che ci prova dalla distanza ma trova un attento Bagnolini a chiudere in corner. Dalla mischia successiva ci riprova Coveri che però non centra lo specchio, poi al 24’ il cross basso di S. Saporetti non trova nessun compagno a pochi passi dalla linea. L’ultimo quarto d’ora non è da meno. L’asse Spina-Tommasini si rende ancora pericoloso al 30’ e al 35’, ma il numero 9 rossoblù, dopo aver saltato l’avversario in entrambe le occasioni, si fa prima ipnotizzare da Martelli e poi manda alto. C’è anche il Forlì, che al 38’ sbatte due volte contro Bagnolini e poi sciupa da pochi passi con un impreciso Macrì. Nella ripresa le due squadre rientrano in campo con maggiore cautela, ma alla prima chance si sblocca il match. Al 54’, come contro il Perugia, Carraro pennella una punizione dalla destra per Signorini che di testa svetta in area e batte Martelli, portando il Gubbio in vantaggio. La reazione del Forlì si fa attendere solo 5’: Martelli lancia Coveri che davanti a Bagnolini non sbaglia, ma la rete è annullata per fuorigioco. Nell’uscita, però, il portiere rossoblù si scontra con l’avversario ed è costretto a uscire: al suo posto esordio per Krapikas. Da qui il Gubbio rallenta il ritmo, crea un paio di occasioni e sa soffrire nel lungo recupero: al 91’ Krapikas salva su Manuzzi, 3’ dopo Petrelli manda largo. All’ultimo minuto Ghirardello supera il portiere ma calcia lentamente e spreca il 2-0.

Federico Minelli