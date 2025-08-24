Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
24 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Gubbio, buona la prima. Debutto coi fiocchi a Rimini

Il gol di Tommasini a inizio ripresa regala tre punti ai rossoblù. Match molto combattuto ma gestito bene dai ragazzi di Di Carlo.

RIMINI 0GUBBIO 1

RIMINI (4-3-1-2): Gagliano; Lepri, De Vitis (pt 44’ Garetto), Bellodi, Longobardi; Megelaitis, Langella, Piccoli; Fiorini (st 22’ Falbo); Parigi (st 33’ Mini), Ubaldi (st 22’ Jallow). All. D’Alesio A disp. Pirini, Mordenti, Fabbri.

GUBBIO (3-5-2): Bagnolini; Fazzi, Bruscagin, Di Bitonto; Zallu, Saber (st 41’ Minta), Rosaia, Costa (st 22’ Carraro), Tentardini; Spina (st 28’ Di Massimo), Tommasini (st 41’ Podda). All. Di Carlo A disp. Krapikas, Baroncelli, Sportolaro, Ghirardello, Conti, Niang.

Arbitro: Dasso di Genova (Fedele-Di Berardino)

Marcatori: st 7’ Tommasini

Note: corner 1-1; ammoniti: Bruscagin, Bellodi, Lepri; recupero: pt 4’; st 5’.

GUBBIOBuona la prima. All’esordio in campionato il Gubbio espugna il “Neri” di Rimini per 0-1 grazie al gol di Tommasini, portando a casa tre punti importanti dopo un match combattuto e ben gestito dalla squadra rossoblù. Di Carlo sceglie il 3-5-2 scegliendo il tandem Spina-Tommasini in attacco, mentre D’Alesio risponde con il 4-3-1-2. Il primo tempo vive di fiammate che faticano a comparire e, quando lo fanno, si vanificano negli ultimi metri. Solo nel finale di tempo si accende il match. Al 46° il destro di Fiorini viene toccato da Bagnolini prima di stamparsi sul palo interno e terminare fuori. Poi, alla fine del recupero, un piccolo pezzo di storia del Gubbio si compie, perché dopo un contatto al limite dell’area tra Lepri e Tommasini mister Di Carlo richiede un FVS (Football Video Support), la novità di quest’anno: dopo il check, però, l’arbitro Dasso non ravvisa alcuna irregolarità e chiude il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa le emozioni arrivano subito: al 52° Saber apre per Tentardini, il n° 3 trova al centro Tommasini che sfugge alla marcatura di Bellodi e, dopo il salvataggio di Gagliano sul primo tentativo, ribadisce in rete per il gol del vantaggio rossoblù. Quindi Spina prima sfiora il colpaccio su punizione dal limite (61°), poi un minuto dopo riceve il suggerimento di Tommasini ma Gagliano in uscita chiude bene lo specchio. Dalla sua, invece, il Rimini si sveglia solo nel finale: al 90°, al termine di un flipper in area Bagnolini se la ritrova tra le braccia, pochi secondi dopo Mini di testa manda fuori. Al 96° ci riprova Langella ma non basta, il Gubbio conquista i tre punti e nel mirino ora c’è la sfida alla Sambenedettese di sabato 30 agosto, alle 21 al “Barbetti”.

Federico Minelli

