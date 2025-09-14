Sir Perugia, prima amichevole. I block-devils dominano Cisterna

SIR

3

CISTERNA VOLLEY

0

(25-18, 25-19, 25-20)

: Ben Tara 22, Crosato 13, Roure 11, Plotnytskyi 9, Solé 6, Argilagos 3, Colaci (L1), Cvanciger 6, Maretti 2, Severini 1, Gaggini (L2). N.E. – Dzavoronok, Cassieri. All. Angelo Lorenzetti.

CISTERNA: Tosti 9, Lanza 9, Guzzo 7, Muniz De Oliveira 2, Mazzone 2, Fanizza , Finauri (L1), Tarumi 10, Salsi 2, Barotto 1. N.E. – Diamantini, Luwa, Pedercini (L2). All. Daniele Morato.

Buona la prima, seppur a ranghi ridotti, per una Sir Susa Scai Perugia che teneva a mostrare qualche novità e a ritrovare le sensazioni del parquet. I campioni d’Europa sono scesi in campo determinati e concentrati facendo leva sulla classe individuale dei propri elementi ed hanno dominato la rivale. È apparsa competitiva la Cisterna Volley che però ha mostrato di essere in ritardo di condizione rispetto ai rivali. I padroni di casa sfruttano in avvio Ben Tara per andare al comando (8-6), a muro i bianconeri sembrano invalicabili e sbarrano la strada sette volte ai rivali (21-15), nessun problema per incassare l’uno a zero.

Alla ripresa stesse formazioni in campo, gli ospiti riescono ad andare in progressione con una ricezione molto precisa ed un attacco incisivo (16-13), Plotnytskyi è davvero impeccabile e con una finalizzazione senza macchie trascina al raddoppio. Nella terza frazione cambiano un po’ gli assetti e i block-devils commettono diversi errori ma riescono a mantenere il comando (20-17), Gaggini in seconda linea si fa vedere e il successo non sfugge. Per la cronaca è stato giocato anche un quarto set, anch’esso vinto da Perugia (25-23).