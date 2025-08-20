La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaAlla scoperta della Giostra del Saracino
20 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Alla scoperta della Giostra del Saracino

Alla scoperta della Giostra del Saracino

Due giorni di attività per bambini alla Scuderia Pan.

Due giorni di attività per bambini alla Scuderia Pan.

Due giorni di attività per bambini alla Scuderia Pan.

Per approfondire:

Due giorni per scoprire il mondo del cavallo e della Giostra del Saracino. Lunedì 1 settembre e martedì 2 settembre torna il campus di equitazione organizzato dalla Scuderia Pan nelle colline di Molinelli, alle porte di Arezzo, dove bambini e ragazzi tra i sette e i tredici anni potranno vivere un’esperienza immersiva tra natura, sport e scoperta delle tradizioni del territorio. L’iniziativa rinnova un appuntamento ormai tradizionale della settimana che anticipa la Giostra, con una proposta animata dal duplice obiettivo di stimolare la passione per i cavalli, di vivere le atmosfere della manifestazione storica cittadina e di offrire un’opportunità di autonomia. La Scuderia Pan ha previsto una formula "full immersion" in cui i giovani partecipanti dormiranno in tenda nel giardino recintato della scuderia di Molinelli, in uno spazio verde, sicuro e attrezzato dove condividere momenti di socialità, collaborazione e divertimento sotto la supervisione costante dello staff coordinato dalle istruttrici Fise Sonia Fardelli e Francesca Giacomoni. Il programma di attività prenderà il via alle 8 dell’1 settembre e proseguirà fino alle 19.30 del 2 settembre, alternando lezioni di equitazione con pony e cavalli a cura e accudimento degli animali. Info 339383141

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Bambini