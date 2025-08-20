Alla scoperta della Giostra del Saracino

Due giorni per scoprire il mondo del cavallo e della Giostra del Saracino. Lunedì 1 settembre e martedì 2 settembre torna il campus di equitazione organizzato dalla Scuderia Pan nelle colline di Molinelli, alle porte di Arezzo, dove bambini e ragazzi tra i sette e i tredici anni potranno vivere un’esperienza immersiva tra natura, sport e scoperta delle tradizioni del territorio. L’iniziativa rinnova un appuntamento ormai tradizionale della settimana che anticipa la Giostra, con una proposta animata dal duplice obiettivo di stimolare la passione per i cavalli, di vivere le atmosfere della manifestazione storica cittadina e di offrire un’opportunità di autonomia. La Scuderia Pan ha previsto una formula "full immersion" in cui i giovani partecipanti dormiranno in tenda nel giardino recintato della scuderia di Molinelli, in uno spazio verde, sicuro e attrezzato dove condividere momenti di socialità, collaborazione e divertimento sotto la supervisione costante dello staff coordinato dalle istruttrici Fise Sonia Fardelli e Francesca Giacomoni. Il programma di attività prenderà il via alle 8 dell’1 settembre e proseguirà fino alle 19.30 del 2 settembre, alternando lezioni di equitazione con pony e cavalli a cura e accudimento degli animali. Info 339383141