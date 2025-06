La sfida della sicurezza. Bertini: "Cartellino rosso a chi non rispetta la festa"

di Sonia Fardelli

AREZZO

Una Giostra da tenere sotto osservazione per Paolo Bertini, il consigliere comunale che da anni ne coordina l’organizzazione. Grande attenzione alla sicurezza, ma anche alle iniziative promozionali che negli ultimi tempi hanno fatto crescere in maniera esponenziale la manifestazione. Dopo gli episodi dello scorso anno durante la sfilata, ci saranno novità nella Giostra di oggi? L’alcoltest come funzionerà?

"Prefetto e questore non sono intervenuti sull’organizzazione della Giostra e non hanno fatto apportare cambiamenti al corteo storico. Hanno messo a disposizione dei rettori, ma solo come strumento facoltativo, l’alcoltest che li potrà aiutare a prendere la decisione giusta in caso di situazioni particolari. È ovvio poi che se ci saranno problemi di ordine pubblico e sicurezza le forze dell’ordine non esiteranno a intervenire. Ma io mi aspetto dal mondo della Giostra un comportamento diverso e responsabile. Lo scorso anno abbiamo davvero toccato il fondo e penso che tutti abbiano interesse a rimettere le cose a posto".

Giostra da tanti anni impegnata nel benessere del cavallo e adesso passi in avanti anche per la sicurezza dei giostratori? Quando saranno pronti i nuovi copricapo?

"Abbiamo contattato alcune ditte specializzate nella confezione di caschi omologati per le gare Fise e che a nostro avviso possono essere in grado di creare i nuovi copricapo per il Saracino. La sicurezza dei giostratori è al primo posto, ma dobbiamo preservare anche la veridicità storica e alla fine avere un oggetto in linea con il costume dei giostratori e con tutta la manifestazione".

Un francobollo dedicato alla Giostra che sta andando a ruba. Quali altre promozioni ci sono in vista per la manifestazione?

"Facciamo sempre promozione, ma non possiamo spingere più di tanto in questo settore, in quanto i posti disponibili in Piazza Grande sono limitati e a mio avviso è sempre bene privilegiare gli aretini.

Le agenzie di incoming ci contattano in continuazione per organizzare pacchetti turistici che includono la Giostra.

Il Saracino ha un richiamo clamoroso e i numeri potrebbero davvero essere esagerati. Ma i posti non ci sono e così ci siamo concentrati a cercare fondi per migliorare la manifestazione in ogni suo aspetto.

"Ci abbiamo investito tanto ed abbiamo sempre vinto tutti i bandi della Regione e del Ministero che sono usciti sulle manifestazioni storiche. Questo vuol dire che hanno riconosciuto la qualità del lavoro svolto e di questo devo ringraziare tutto l’ufficio Giostra e l’amministrazione che hanno sempre lavorato al meglio".