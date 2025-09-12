Monteluce all’unanimità: "Fate presto"

L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità la mozione della consigliera e presidente Sarah Bistocchi (Pd) che chiede alla Giunta di Palazzo Donini di "porre in essere tutte le iniziative al fine di completare la realizzazione della nuova Casa di Comunità di Monteluce entro i tempi stabiliti". Il documento è stato emendato su richiesta di Nilo Arcudi (Tp-Uc). L’atto di indirizzo, ha spiegato Bistocchi prima del voto, "mira ad assicurare il completamento dei lavori di una struttura che rappresenterà un presidio sanitario moderno e funzionale e deve essere ultimata rispettando le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un segnale importante per un quartiere che ha perso centralità con la chiusura del policlinico. I lavori devono terminare entro marzo 2026, quando la Casa di Comunità dovrà essere in funzione. E questo è quanto abbiamo detto anche ai direttori dei Ministeri sulla missione 6 del Pnrr. Già da febbraio è stato redatto il manuale di controllo sui fondi Pnrr, in gran parte relativi proprio alla missione 6. Abbiamo accantonato risorse per garantire che i lavori vengano, in ogni caso, ultimati entro i termini previsti. Nel cantiere sono state rilevate carenze anche a livello di sicurezza. C’è grande attenzione al monitoraggio e l’appaltatore ha disatteso le indicazioni ricevute. Dopo l’ennesimo richiamo, la ditta si è impegnata ad indicare un cronoprogramma, ha avviato i lavori ed ha formalizzato l’impegno al rispetto delle tempistiche Pnrr. Pretenderemo il totale rispetto dei termini. Non possiamo più perdere neanche un minuto".