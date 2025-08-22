Maltempo, frane nel Ternano. Grosso masso sulla strada a San Gemini. Nuova allerta gialla

Terni, 22 agosto 2025 – Numerosi interventi dei vigili del fuoco vengono segnalati nel Ternano. In particolare, nella notte, per frane e alberi pericolanti, tutti causati dalle intense piogge locali che hanno colpito alcune zone del territorio. In particolare, a San Gemini un grosso masso è caduto sulla strada in via primo Maggio, c'è stata poi una piccola frana sulla strada che va a vocabolo Pracchia e un altra, sempre di modeste dimensioni a vocabolo Collelicino.

Per la giornata di sabato 23 agosto, intanto, in Umbria è scattata una nuova allerta meteo gialla per il rischio di temporali su tutto il territorio regionale. Per sabato previste precipitazioni, da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Le previsioni del tempo per sabato indicano cielo irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia già in tarda mattinata a ridosso dell'Appennino che, nel pomeriggio assumerà carattere di rovescio o breve temporale, andando ad interessare anche i settori meridionali della regione. Fenomeni in esaurimento verso sera. Previsti venti deboli settentrionali al mattino, occidentali nel pomeriggio, assumeranno direzione variabile in serata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.