Lavori al Ponte di Pontenaia. Cambia la viabilità

TODI - Sono iniziati i lavori per il consolidamento e messa in sicurezza del ponte di Pontenaia sulla strada provinciale 379 di Montenero che collega la città alla frazione e al territorio che confina con l’aviglianese, in provincia di Terni. Una frazione dove, peraltro, insistono i principali impianti sportivi cittadini, dallo stadio alla piscina, palazzetto, pista di atletica e campi da tennis. L’intervento, a cura della Provincia, prevede il ripristino delle condizioni di integrità strutturali e di sicurezza, unitamente all’adeguamento normativo delle barriere stradali sull’intero tratto, largo 6 metri.

In considerazione, però, della ristrettezza della sede stradale, alcune lavorazioni non possono essere realizzate in sicurezza in presenza di veicoli che transitano lungo il ponte, motivo per il quale la Provincia ha chiesto la chiusura dell’infrastruttura per due settimane. Le fasi preliminari e propedeutiche, avviate in questi giorni, necessiteranno soltanto dell’istituzione di un senso unico alternato per l’intera durata delle operazioni, così da contenere i disagi ai fruitori di questa importante via di collegamento. Alla soluzione si è giunti dopo un confronto tra il sindaco e il dirigente del Servizio viabilità della Provincia, concordando che la chiusura avvenga dal 1 al 13 settembre, ovvero in tempo utile per la riapertura delle attività scolastiche. I due enti hanno individuato la viabilità alternativa che sarà segnalata ‘in loco’ in maniera opportuna: l’obiettivo è di evitare comunque che l’interruzione totale coincida con gli impianti sportivi in massima attività (piscina e tennis in particolare), anche in considerazione della necessità di assicurare la massima tempestività di eventuali interventi sanitari di emergenza.