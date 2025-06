L’esperienza di “NewGen“ in mostra

Parte dalla città di Jacopone, culla dell’arte contemporanea, un progetto nuovo, proposto dall’associazione ArtEX e mirato a introdurre la nuova generazione dei giovani artisti al mondo dell’arte. NewGen, così si chiama: sette ragazzi, di 15-16 anni appena compiuti, si sono messi in gioco, dimostrando sensibilità, immaginazione e capacità di dire anche senza le parole e hanno prodotto una vera e propria collezione di pezzi d’arte da esibire in una mostra, "Contrasti", che ha appena aperto al pubblico. Un lavoro iniziato mesi fa: i giovani artisti, ogni sabato mattina, hanno partecipato a un workshop di carattere teorico e pratico, curato da Maria Rubtsova, artista ed educatrice, hanno riflettuto sul tema dei contrasti, sperimentato tecniche, visionato vari libri per poi produrre ognuno un’opera ispirata al tema. La loro prima collezione è stata inaugurata sabato, alla Workshop Gallery dell’associazione ArtEX al Nido dell’Aquila e alla presenza di un interessante pubblico di critici, appassionati e semplici curiosi, ma c’è da scommettere che sarà la prima di una serie di interessanti occasioni. Questi i loro nomi: Jacqueline Agalliu, Hallie Bernardi, Nicole Marchesini, Maddalena Nani, Giovanni Olimpieri, Asia Oz e Mattia Testadura. "L’obiettivo del progetto – afferma Paul di ArtEX - è stato introdurre la nuova generazione dei giovani artisti al mondo dell’arte, stimolando la loro creatività, fornendo loro le conoscenze tecniche e la possibilità di applicazione, per produrre una collezione di pezzi d’arte da esibire in una rassegna finale".

Susi Felceti