Torna il Festival Gen2Gen. Sviluppo delle aree interne contro lo spopolamento

Generazione T si prepara alla terza edizione del suo festival Gen2Gen, che prenderà il via a Pietrafitta di Piegaro il 17 maggio a partire dalle 15. Il programma dell’evento è stato presentato ieri con gli interventi di Adriano Bertone presidente di Generazione T e dei sindaci Roberto Ferricelli e Giulio Cherubini. Al centro della manifestazione l’idea di sviluppo per le aree interne, per scongiurarne lo spopolamento. Il Festival sarà "un ottimo veicolo per riscoprire il valore dei territori - ha detto Bertone - e coinvolgerà tanto gli stakeholder locali quanto le nuove generazioni per ripensare il dialogo tra giovani, amministrazioni e i tanti enti che lavorano nel nostro territorio proprio all’insegna dell’innovazione sociale". Tra gli ospiti ci saranno Simone Conti, punto di riferimento in Italia per l’educazione economico-finanziaria e Marcello Ascani creator e imprenditore seguito da oltre un milione di persone. Non mancherà poi l’intervento delle autorità, con un panel che vedrà dialogare tra loro la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessora regionale Simona Meloni, il sindaco di Panicale Giulio Cherubini e il sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli.

"Il nostro Paese è un reticolo geografico di aree interne a cui servono possibilità, strutture che si traducono in servizi e lavoro. Costruire reti di questo tipo è difficilissimo. La politica ha un solo strumento: cedere sovranità ai più giovani e alla loro capacità creativa", ha detto Cherubini. "L’innovazione sociale come veicolo per ripensare i territori, per ripensare opportunità lavorative per i giovani", ha ribadito Ferricelli. Generazione T è un’impresa sociale umbra che promuove il protagonismo giovanile nelle aree interne. Grazie ad un team composto prevalentemente da under 30, Generazione T avvia processi di empowerment dei giovani innovatori locali tramite azioni di formazione, confronto, ispirazione, crescita, intraprendenza. Collabora strettamente con le amministrazioni locali e gli stakeholder chiave per valorizzare il capitale umano esistente e di conseguenza garantire una crescita sostenibile dei territori. Quella organizzata è una giornata a ingresso gratuito pensata per scoprire come innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale possano migliorare il territorio.

