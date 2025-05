Depressione e disagio: "La cura della gioia"

Depressione, disagio psichico e rischio suicidario sono i temi al centro dell’evento “La cura della gioia”, organizzato dalla Fondazione Fabio e Simona Cancelloni, che prenderà il via sabato 24 maggio nell’auditorium San Francesco al Prato. Un appuntamento unico che andrà a sintetizzare i molteplici aspetti dei quali la Fondazione vuole prendersi cura, rivolto a una platea ampia, non solo tecnica, in chiave preventiva e in un’ottica di intervento e di erosione dello stigma. La presentazione ieri nella sala Rossa di palazzo dei Priori. Ampio il programma della giornata che si aprirà la mattina tra l’auditorium e la biblioteca dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci con laboratori di mindfulness e bioenergetica (gratuiti su prenotazione) volti a far conoscere e sperimentare alcune delle tecniche che aiutano a vivere, armonizzando la persona con le varie parti di sé. Il pomeriggio sarà invece dedicato al convegno a tema “La cura della gioia”. La serata si concluderà alle 21.30 sulle note dello spettacolo musicale di beneficenza “Musica e parole” di Enrico Ruggeri che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra canzoni e racconti di vita in un crescendo di melodie ed emozioni (prevendita su TicketItalia).