Spoleto, al via le nuove mostre di primavera a Palazzo Collicola

Si inaugurano questa mattina alle 11 le nuove mostre di primavera di Palazzo Collicola. Il ciclo, che proseguirà fino agli inizi di giugno, include tre nuovi progetti espositivi: la collettiva “Il campo espanso“, a cura di Simone Ciglia; la personale di Jacopo Miliani, “Abeceda“ a cura di Maria Paola Zedda e un’altra mostra personale, “L’agenda delle formiche“, accompagnata da una performance, di Francesco Cavaliere, a cura di Saverio Verini.

Nel dettaglio. La mostra collettiva “Il campo espanso. Arte e agricoltura in Italia dagli anni Sessanta a oggi“ è allestita al piano terra del museo. Il progetto espositivo, che vede la partecipazione di oltre trenta artisti, si propone di esplorare il territorio artistico all’intersezione tra arte contemporanea e ruralità in Italia, partendo da uno sguardo sulla storia recente per ripercorrere alcune linee fondamentali di ricerca dal secondo Novecento.

Al secondo piano c’è poi “Abeceda“ di Jacopo Miliani: una serie di opere realizzate tra il 2014 e il 2015, al confine tra diverse discipline e metodologie espressive tra le quali emerge la relazione tra fotografia, performance e linguaggio verbale. La mostra è frutto dell’aggiudicazione da parte dei Musei Civici di Spoleto dell’avviso pubblico PAC2024 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dal Ministero della Cultura per acquisire e valorizzare opere d’arte.

Infine la Galleria del Piano Nobile propone “L’agenda delle formiche“ (foto), una panoramica sull’eclettica produzione di Francesco Cavaliere: sculture e opere di piccolo formato ruotano attorno a una grande scultura in ottone munita di due megafoni, che sarà attivata dall’artista attraverso una performance, attesa oggi alle 15.

"Con questa serie di mostre si inaugura la programmazione espositiva del 2025: un anno importante per Palazzo Collicola, che coincide con il venticinquesimo anniversario della sua apertura” – commenta il direttore dei Musei Civici Saverio Verini – L’intenzione è di proporre mostre di alto profilo che possano offrire uno sguardo sulle molteplici declinazioni dei linguaggi della contemporaneità e parlare così a pubblici diversi".