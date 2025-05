"Lo conosco bene, questa è come casa sua"

SPOLETO – Grande gioia ha suscitato nell’archidiocesi di Spoleto-Norcia l’elezione a Papa del cardinale Francis Robert Prevost, primo americano e primo agostiniano a succedere all’apostolo Pietro. Leone XIV quando era Priore generale degli agostiniani e poi Cardinale ha visitato tante volte Cascia e Montefalco, comunità legate alle Sante agostiniane Rita e Chiara della Croce. E l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, presidente della Ceu, invita il Pontefice a tornare: "Ancora una volta rendiamo grazie Dio per il dono di Papa Leone XIV. Lo inviterò a farsi pellegrino a Cascia e a Montefalco per affidare il suo ministero petrino all’intercessione di Santa Rita e di Santa Chiara, delle quali è molto devoto. Personalmente conosco il Papa da quando era Priore generale degli agostiniani e proprio lo scorso anno lo abbiamo avuto a Cascia a celebrare la Messa per la festa di Santa Rita. Più volte, poi, negli anni è stato a Cascia e nel monastero di Santa Chiara della Croce a Montefalco. Questa nostra Chiesa è un po’ la sua casa e ne siamo orgogliosi".

La Conferenza Episcopale Umbra, nel frattempo, esprime in una nota ufficiale "la gioia e la gratitudine al Signore per l’elezione a Papa del Cardinale Robert Francis Prevost, accompagnando con la preghiera il suo ministero di successore di Pietro a servizio della Chiesa e del mondo intero, affinché possa sentirsi abbracciato dalla luce dello Spirito Santo e dall’affetto di tutti i fedeli umbri, che più volte ha visitato in questi anni quando era Priore generale degli agostiniani e poi Cardinale".