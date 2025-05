Il diritto allo studio è più globale . Sussidi per studenti in difficoltà. Concorsi di cucina per integrarsi

"Garantire il diritto allo studio non è solo pensare agli alloggi e alla mensa, ma è coprire i bisogni dello studente come individuo. A questo proposito, ad esempio, vogliamo inserire nel piano sociosanitario la creazione di un consultorio all’interno dell’Università". Lo ha annunciato l’assessore regionale all’istruzione Fabio Barcaioli, insieme al nuovo amministratore unico di Adisu Giacomo Leonelli.

Durante la conferenza alla quale hanno partecipato anche il dirigente Adisu Mauro Pianesi e la presidente della Commissione di garanzia degli studenti Giorgia Chioccoloni, Leonelli ha presentato tre nuove iniziative (due bandi e un concorso) in linea con la mission dell’agenzia e quindi finalizzate a garantire il diritto allo studio, come obiettivo primario, ma anche l’integrazione sociale, la valorizzazione delle attività sportive e culturali e la condivisione delle tradizioni, con l’intento di guardare alla vita degli studenti in senso ampio e non solo al loro percorso accademico.

Il primo bando, relativo alla concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà, sarà aperto dal 14 maggio al 13 giugno e prevede uno stanziamento di 100mila euro, in linea con i bandi analoghi del 2022 e del 2023. È riservato agli studenti non beneficiari di borse di studio che, a causa di gravi problematiche intervenute, si trovino in condizioni di difficoltà tali da compromettere la regolare prosecuzione del proprio percorso di studi.

Il secondo bando, con il quale saranno concessi contributi economici per iniziative sociali e ricreative per l’anno in corso, è già aperto e scadrà il 20 maggio. Prevede il finanziamento di iniziative promosse da associazioni, enti pubblici e soggetti non economici che operano nell’ambito universitario.

La terza iniziativa si chiama “Da leccarsi i baffi! Le ricette dei nostri studenti” ed è un concorso culinario con il quale saranno selezionate e premiate alcune ricette tradizionali proposte dagli studenti stessi e poi preparate per tutti durante una Giornata della convivialità.

"L’obiettivo di questi bandi - spiega Leonelli - è anche quello di rendere le città dell’Umbria, e in particolare il capoluogo, sempre più attrattive: il sistema universitario deve essere più equo ed efficiente nei servizi, ma anche più competitivo e accogliente in un contesto ormai globale".

Silvia Angelici