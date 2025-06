Le tante facce della sostenibilità “Terracomunica“, esperti a confronto

Più di una settimana di eventi e appuntamenti dedicati al concetto di sostenibilità, che sarà declinato sotto ogni sfaccettatura. Questo è “Terracomunica“ 2025, in programma a Gubbio da oggi fino al 25 giugno: il calendario si compone di talk, laboratori, incontri e testimonianze per riflettere insieme sul futuro della sostenibilità. Svariati gli ospiti di eccezione, tra cui il professore ed economista Giulio Sapelli, l’economista Pietro Modiano, padre Ubaldo Cortoni – esperto di spiritualità, psicologia e stili di vita sostenibili – e l’ingegnere Sara Baroni, esperta in rigenerazione urbana, antifragilità e business, consulente per organizzazioni, persone e luoghi che vogliono riscoprire la propria identità. E ancora Alberto Mattiello, esperto in innovazione tecnologica, il professor Roshan Borsato, docente in economia dell’innovazione 4.0, sostenibilità e digital transformation, e il professore Giovanni Carlotti, ideatore del progetto “Rete, Relazioni ed Eccellenze Educative sul Territorio“. A questi si uniranno imprenditori, studenti, artisti e rappresentanti delle istituzioni, per costruire insieme una visione condivisa e concreta di futuro sostenibile, radicata nel territorio. Si parte oggi con l’inaugurazione della mostra d’arte “Confini“, con le opere di giovani artisti internazionali uniti da una visione comune: dare forma e voce alla sostenibilità sociale attraverso l’arte. Venerdì 20 giugno alle 18.30, sempre al Palazzo dei Consoli, si terrà il panel “Territorialità e Sostenibilità Sociale“, confronto al quale parteciperanno Stefania Proietti, presidente della Regione , Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, e Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio. A moderare l’incontro sarà Luca Ginetto. Previsti anche i laboratori per bambini e adolescenti, all’ex palestra San Pietro, dal 16 al 20 giugno, dalle 15 alle 18.

Federico Minelli