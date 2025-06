Nuovo impianto di Podere Rota: "Investire nel recupero rifiuti è segno di crescita e sostenibilità"

"Un esempio concreto di come l’interlocuzione costruttiva tra il mondo dell’impresa e quello delle istituzioni sia una strategia vincente per portare avanti progetti che si integrano con il territorio". A dichiararlo il direttore generale di Cisambiente Confindustria Lucia Leonessi durante la visita effettuata ieri mattina all’impianto di Podere Rota messo a punto da Iren e di proprietà della controllata Valdarno Ambiente. "L’impianto realizzato – ha aggiunto il dg - è la prova tangibile che crescita e sostenibilità possono convivere quando si investe nel recupero, come le nostre aziende fanno da tempo. Siamo orgogliosi che questo traguardo raggiunto in Valdarno sia frutto della sinergia tra quattro realtà delle nostre associate". Il "Grand Tour Impianti... e non solo", viaggio di Cisambiente Confindustria nei grandi stabilimenti italiani attivi nel riciclo e nel recupero materie, ha fatto la sua terza tappa a Terranuova, nel primo impianto italiano per il recupero di metalli preziosi da RAEE a basso impatto ambientale. L’iniziativa si è posta l’obiettivo di riunire industriali del settore e istituzioni locali per rafforzare la rete di collaborazione tra gli attori territoriali, in un rapporto sinergico pubblico-privato, e far conoscere da vicino tecnologie e soluzioni innovative per un modello di sviluppo che coniuga crescita e sostenibilità. "È un onore fare un saluto a nome della mia comunità - ha affermato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, tra i relatori dell’evento - e ringraziare Cisambiente. Vorrei ricordare qualche cosa del passato, perché i progetti sono fruttuosi se si inseriscono nel contesto in cui nascono. Dal 1920, per lungo tempo, qui c’è stato un impianto di discarica. Oggi, quindi, questo impianto è motivo di orgoglio, perché qui l’economia circolare si applica davvero, grazie anche a una sinergia tra pubblico e privato". Un’area complessiva di 2500 mq accoglie il primo esemplare impiantistico in Italia per l’estrazione di metalli preziosi da schede elettroniche che utilizza un processo idrometallurgico a ridotto impatto ambientale: la tecnologia applicata, sviluppata dai partner di Iren, Osai Green Tech e BTT Italia, riduce il consumo energetico e produce una quantità di Co2 venti volte inferiore a quella prodotta nei processi estrattivi tradizionali. Tra gli interventi, quelli di Eugenio Bertolini, ad Iren Ambiente, Claudio Rubertá, comandante provinciale Carabinieri Arezzo, Aldo Poponcini, comandante della Polizia Municipale di Arezzo, e del prefetto Clemente Di Nuzzo.