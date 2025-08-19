La musica illumina Norcia. Tony Esposito in piazza

Ancora musica per l’Estate nursina che festeggia il gran finale di “Castellina Art and Sound“, il festival culturale a cura di Doc Servizi per conto del Comune di Norcia e Municipia. E lo fa con due concerti di grande livello in scena stasera e domani, alle 21.30, in piazza San Benedetto. Si comincia con Tony Esposito (nella foto), celebre cantautore e percussionista napoletano, riconosciuto dall’Unesco per il suo impegno nella promozione della pace e del dialogo interculturale. Il papà di “Kalimba de Luna“, “Simba de Ammon“, “As tu As“ e tantissimi altri successi animerà l’estate di Norcia fino a tarda notte con i suoi ritmi ricchi di contaminazione. Per l’occasione, i tre artisti protagonisti della mostra d’arte contemporanea Nursialand, Andrea Sampaolo, Fabio Gismondi e Paolo Petrangeli, doneranno a Tony Esposito un’opera concepita e realizzata proprio per la sua visita a Norcia.

Si prosegue domani quando sul palco di piazza San Benedetto salirà Elisa Coclite, meglio conosciuta come Casadilego. La vincitrice della 14esima edizione di X Factor farà sognare il pubblico con la sua voce onirica e i suoi suoni complessi nella loro semplicità. Chiusura ideale per una prima edizione di Castellina Art and Sound che segna il cammino per un futuro sempre più all’insegna della cultura per Norcia e il suo pubblico. Giovedì si va avanti con la serata DJ e Notte bianca, che dalle 18.30 animerà le strade del centro storico e piazza San Benedetto, preceduta, alle 18, dalla presentazione del libro “Dio è un bacio. Percorso storico, biblico e teologico“, di don Diedonnè Mutombw Tshibang, parroco della parrocchia dell’Abbazia di sant’Eutizio: un incontro di parole e spiritualità. L’Estate nursina prosegue poi fino al 28 settembre con eventi culturali, sportivi e tradizionali.