Maurizio Sacconi
Umbria
Cronaca"La mia famiglia nell’inferno di Gaza"
17 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
ARRONE "Scene di orrore a Gaza city. I miei parenti mi raccontano di palazzi altissimi abbattuti con esplosioni così potenti da far tremare l’intera città. Ogni volta che un edificio crolla, sembra che tutta Gaza salti in aria": a raccontarlo all’Ansa è Safwat Alkahlout, 52 anni, giornalista palestinese fuggito nel marzo 2024 dalla Striscia con la moglie, i sette figli e l’anziana madre. Ora vive ad Arrone, in provincia di Terni, ma il suo cuore resta a Gaza, dove sono rimasti fratelli, sorelle e amici. "Non hanno e non abbiamo dormito tutta la notte" racconta Safwat. "I bombardamenti sono continui - aggiunge -, ma dicono che adesso è diverso: distruggono interi grattacieli usando quantità enormi di esplosivi. Chi riesce a sopravvivere deve affrontare un altro dramma: spostarsi costa cifre impossibili. Solo per trasportare le proprie cose a 15 chilometri servono mille dollari, una tenda per la famiglia ne costa altri mille. Per chi non lavora da anni e non ha risparmi è un ostacolo insormontabile". Molti, aggiunge, hanno rinunciato a fuggire. "Alcuni mi dicono che preferiscono restare e morire sotto le macerie, piuttosto che affrontare l’ennesima fuga. In questi anni sono stati sfollati anche dieci o dodici volte, avanti e indietro tra Gaza city e Rafah. Ora sono esausti", racconta il giornalista. Alkahlout denuncia la mancanza di una risposta internazionale: "Che vergogna per il mondo intero - dice -: non solo l’Occidente, ma tutti. Migliaia di persone sono già state uccise e ancora si discute se sia genocidio. Gaza è stata distrutta come passato, come presente e come futuro. Fermare la guerra: basterebbero queste parole, ma nessuno trova il coraggio di fare pressione su Israele". Ad Arrone, intanto, lui e la sua famiglia hanno trovato accoglienza:

