Corsi gratuiti . Le opportunità

La campanella per la maggior parte degli studenti è già suonata, ma per chi non ha trovato una scuola superiore a propria misura o vuole cambiare la scuola già frequentata c’è tempo fino al 19 settembre per iscriversi al percorso formativo nel settore Servizi Alberghieri Commerciali e Turistici gestito da Innovazione Terziario e Università dei Sapori, le agenzie formative con esperienza trentennale che costituiscono il polo formativo di Confcommercio Umbria. Si tratta di percorsi formativi gratuiti di istruzione e formazione professionale della durata di 4 anni, con rilascio di diploma tecnico professionale valido in tutta Europa.

Gli allievi possono scegliere tra diversi orientamenti – cucina, pasticceria, sala e bar, accoglienza turistica – e svolgono tante ore di pratica nei moderni laboratori. Il rapporto con il mondo delle imprese è costante, grazie ai tirocini e alla possibilità di fare l’apprendistato già durante gli studi. Le esperienze all’estero, mediante il progetto Erasmus+, completano e arricchiscono la formazione, che garantisce un immediato e gratificante accesso al mondo del lavoro. La scuola si caratterizza inoltre per essere fortemente inclusiva e per coinvolgere gli allievi in iniziative attraverso le quali sperimentano le competenze via via acquisite.

Le lezioni si svolgono a Perugia, presso la sede del polo formativo, in Via Fontivegge 55: comodissima da raggiungere con ogni mezzo.

Per info e iscrizioni rivolgersi a: Innovazione Terziario, Area Formazione iniziale, tel. 075.518491, [email protected]