Ricostruzione post sisma. Incontro per progettare il nuovo Polo scolastico

Un passo avanti importante verso la ricostruzione post sisma, a partire dalla scuola. A questo serve l’incontro di progettazione condivisa del nuovo Polo Scolastico di Pierantonio con le dirigenti e le docenti dei due plessi lesionati dal terremoto del 2023. Il Polo dovrà accogliere la scuola primaria e quella secondaria di primo grado; il progetto vedrà la demolizione dell’edificio scolastico sede della primaria e che già dopo il sisma del 1997 aveva ospitato per undici anni gli alunni della scuola media evacuati. Al tavolo con la vicesindaco Annalisa Mierla, regista dell’iniziativa, la dirigente del Primo Circolo Silvia Reali e le insegnanti Rosaria Posati e Antonietta Norgiolini mentre per l’Istituto Comprensivo hanno partecipato la responsabile del plesso di Pierantonio Alessia Angeletti e la docente Silvia Margotti; con loro l’ingegnere del Comune Graziano Scurria, l’architetto Elena Marcucci, responsabile del Servizio Edilizia scolastica e i rappresentanti del Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) guidati dall’ingegnere Marco Tosti. L’amministrazione comunale nei mesi scorsi, di concerto con lo studio di progettazione, ha predisposto un questionario rivolto a tutto il personale scolastico per raccogliere esigenze e proposte utili. I risultati della consultazione "hanno rappresentato – afferma l’Ente – una base preziosa per i progettisti sulla quale hanno elaborato una proposta rispondente alle indicazioni, perché "l’obiettivo non è soltanto quello di restituire alla frazione la scuola, ma creare una struttura in grado di diventare un punto di riferimento per tutta la comunità, aperta anche ad attività extrascolastiche". "Questo – rimarca Mierla – non è soltanto un progetto edilizio, ma un percorso partecipato che mette al centro la scuola e la comunità. Abbiamo voluto fin da subito coinvolgere chi vive la scuola ogni giorno: il nuovo polo scolastico sarà il simbolo della rinascita di Pierantonio, ma anche un’occasione per guardare al futuro con una visione innovativa. Come amministrazione continuiamo a lavorare con determinazione affinché da una ferita come quella del sisma possa nascere un’opportunità di crescita, miglioramento e unità della comunità". Il percorso di co-progettazione non si ferma qui: nei prossimi mesi sono previsti nuovi incontri con insegnanti, dirigenti e tecnici.

Pa.Ip.