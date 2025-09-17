Fanny Tardioli a Miss Italia: "Felice di questo sogno"

Ha conquistato il secondo posto assoluto nella finale nazionale di Miss Italia ed è stata ad un passo dal riportare a casa la corona più ambita. Fanny Tardioli, 24 anni, studentessa universitaria di Campello sul Clitunno e Miss Umbria in carica, si gode le emozioni e la magia di una notte stellare. Lunedì al PalaSavelli di Porto San Giorgio è stata tra le protagoniste più ammirate e applaudite, insieme alla vincitrice Katia Buchicchio, prima Miss Italia della Basilicata e Asia Campanelli, Miss Marche, a completare il podio.

Fanny, con quale stato d’animo ha vissuto la finalissima? "Sono arrivata alla serata di Miss Italia con aspettative pari a zero, anche perché avevo già individuato l’ipotetica vincitrice. Quando però sono state eliminate due concorrenti per me bellissime, le cose sono cambiate, ho capito che la gara era aperta..."

E si è ritrovata nel trio finale.. "Ecco, lì mi sono sentita male, nel senso che ero tanto contenta, non avrei mai pensato di arrivare nemmeno tra le prime otto. Sarei ipocrita se non dicessi che, a quel punto, un pensierino l’ho fatto, anche se non ero convinta. Ora sono davvero felice che abbia vinto Katia, perché è una bella persona".

Che esperienza è stata? "Mi ha rafforzato il valore dell’amicizia, tra noi ragazze c’è stata grande unione e condivisione. E sono diventata molto più consapevole di me stessa. Le prime sere ero insicura, non mi sentivo all’altezza, ho pianto per i miei capelli così ricci. Poi, grazie anche al sostegno di Miss Toscana, ho capito che potevano diventare un punto di forza. Siamo tutte sullo stesso piano, nessuna è meglio o peggio delle altre".

A fine agosto ha conquistato il titolo di Miss Umbria... "Già, mi ero iscritta il 31 gennaio, senza dire niente a nessuno. Volevo mettermi in gioco, fare qualcosa di nuovo...".

Ci racconta qualcosa di lei? "Frequento Lettere Moderne all’Università di Siena, al Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne. Da quando ho 16 anni lavoro al bar ma ora mi sono iscritta a un concorso pubblico del Ministero della Giustizia come assistente cancelliere. Vivo a Campello sul Clitunno con mio padre, sono appassionata d’arte, mi piace leggere, disegnare, dipingere e passare il tempo con le mie amiche. Mi considero una persona solare e gentile".

Sogni e progettI? "Vorrei diventare docente di letteratura italiana e superare il concorso, perché vorrei lavorare nell’ambito dei diritti umani, per aiutare le persone in qualche modo".

E il mondo dello spettacolo? "Perché no? Se dovesse presentarsi un’occasione, mi piacerebbe fare la conduttrice televisiva o l’attrice. Ma lasciando aperte tutte le altre possibilità".

Sofia Coletti