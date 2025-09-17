Ecco “Tiferno Comics“. La mostra del fumetto

CITTÀ DI CASTELLO - Una mostra che celebra la realtà del fumetto e una serie di iniziative collaterali: sta per tornare Tiferno Comics da sabato 20 settembre, inaugurazione alle 17, nella sale di palazzo Facchinetti. Intanto ieri mattina in comune sono stati presentati gli ultimi dettagli della 23esima edizione dal presidente dell’associazione “Amici del Fumetto“ Giulio Pasqui: "Una mostra collettiva di autrici e autori della scena fumettistica contemporanea che nelle loro opere mettono da parte i mondi immaginari e disegnano la realtà. Storie e disegni che ci aiutano a ragionare, capire, discutere e riflettere". Tra gli artisti presenti Lelio Bonaccorso, Saghar Khaleghpour, La Tram, Rita Petruccioli, Marco Rizzo, Francesca Torre, Zerocalcare, la redazione de “La Revue“, il collettivo Moleste. Sono state inoltre presentate anche alcune iniziative collaterali come la collaborazione con “Ceramiche Noi“ che produrrà un piatto celebrativo in edizione limitata raffigurante il manifesto dell’edizione 2025. Annunciato inoltre per sabato 27 settembre alle 17.30 sempre a palazzo Facchinetti sede della mostra, un incontro dal titolo “Il futuro del reportage tra realtà, fake news ed intelligenza artificiale“; ospite d’eccezione Uliano Lucas uno dei più grandi fotoreporter. Infine il 18 e 19 ottobre come tutti gli anni sotto il loggiato Gildoni per gli appassionati e collezionisti, si terrà la consueta mostra mercato dove sarà possibile acquistare o scambiare fumetti di ogni tipo.