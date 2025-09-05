Investito un altro anziano, è grave. Ricoverato d’urgenza in ospedale

Ancora un pedone investito a Spoleto, in poco più di 48 ore. Si tratta di un altro anziano, che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Dopo l’incidente costato la vita ad Ivo Marchesini, 88 anni, investito da un furgone martedì sera lungo la strada provinciale Spoleto-Acquasparta, ieri mattina un altro pensionato è stato investito proprio mentre attraversava la strada.

L’incidente si è verificato poco dopo le 9, in via Gramsci, una traversa della transitatissima viale Marconi. Ad investire l’81enne è stato un uomo al volante di un pick up che si è immediatamente fermato per prestare soccorso all’anziano. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma le condizioni dell’uomo sono apparse piuttosto gravi ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero, atterrato nella vicina piazza d’Armi. L’anziano è stato trasferito in ambulanza all’elicottero ed è stato poi trasportato all’ospedale Santa Maria di Terni dove rimane ora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto per rilevare l’incidente e per regolare il traffico sono intervenuti gli agenti della polizia Locale. L’uomo al volante del pick up, un 70enne del posto, è stato sottoposto ai primi controlli per verificare l’eventuale stato di alterazione. Controlli che sono risultati negativi. L’anziano era in prossimità di un attraversamento pedonale quando è stato investito. L’esatta dinamica dell’incidente resta al vaglio della polizia locale.

Intanto sulla morte dell’ 88enne, avvenuta come detto martedì sera, la Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del 35enne che era alla guida del furgone che ha investito il pensionato.