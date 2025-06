Malore alla guida, 74enne si schianta contro il cancello di una casa

Pietrasanta, 19 giugno 2025 – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi. E’ successo lungo via Aurelia nord, a Pietrasanta. Gli uomini del 118 sono intervenuti intorno alle 12 per soccorrere un uomo di 74 anni colto da malore alla guida.

Il conducente è andato a sbattere con la sua autovettura contro il cancello di un’abitazione ed è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiaco. Gli operatori (ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta e automedica di Querceta) hanno subito iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce e l’uomo si è ripreso. E’ stato portato all’Opa di Massa in condizioni stabili. Sul posto per i rilevi del caso anche i Vigili Urbani.