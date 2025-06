Precipita dal balcone mentre sistema l’ombrellone. Il dolore per la morte di Guido Bologna

Massa, 17 giugno 2025 – Stava sistemando l’ombrellone del suo balcone, magari per prendere un po’ di fresco dopo le giornate scorse di grande caldo, non sapendo che quel gesto gli sarebbe poi costato la vita. Una tragedia ha colpito come un fulmine a ciel sereno il tranquillo complesso di appartamenti che si trovano in viale Roma 22, tra la rotonda delle poste italiane e via Poggioletto.

Una chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 9, quando una vicina del signore, un anziano di 81 anni, Guido Bologna, visto l’uomo a terra nel piazzale senza vita, ha allertato immediatamente i carabinieri e l’ambulanza. I soccorsi sono arrivati dopo una manciata di minuti: vista la gravità del fatto è stato allertato il Pegaso 3, ma per l’81enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, adesso al vaglio degli uomini dell’Arma, l’anziano avrebbe avuto il desiderio di sistemare meglio il suo ombrellone posizionato sul terrazzo di casa. L’uomo si sarebbe sporto dal balcone e avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. Una vicina sarebbe passata nel piazzale pochi minuti dopo, vedendo l’uomo sdraiato nel parcheggio, che non dava segni di vita.

Le circostanze potrebbero confermare quello che a tutti gli effetti potrebbe essere un incidente domestico finito in tragedia, ma saranno ora le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria a fare chiarezza sull’accaduto, quest’ultima deciderà se effettuare ulteriori accertamenti. Dopo pochi minuti, insieme ai carabinieri, sono arrivati sul posto anche i familiari di Bologna, travolti dal dolore per la perdita del loro parente.

Una comunità massese completamente travolta da questo incidente fatale. Tra i vicini dell’anziano c’è poca voglia di parlare: c’è chi lo ricorda come una persona riservata, ormai in pensione da tempo, e non entrando nello specifico della persona, si limita a fare le condoglianze alla famiglia, duramente colpita da questa tragedia. Per tutte le operazioni di rito da parte dei carabinieri il traffico di viale Roma ha subito un forte rallentamento, con gli automobilisti incuriositi dalla presenza di due auto degli uomini dell’Arma.