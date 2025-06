L’attesa prova di italiano: "Il rispetto" e "Borsellino" le tracce più gettonate

Centinaia di studenti versiliesi sui banchi di scuola per la maturità. È iniziato ieri mattina il tanto temuto esame di stato, con la prima prova, quella di italiano, con gli studenti che hanno potuto scegliere tra una poesia di Pasolini e un brano del Gattopardo per l’analisi del testo. Per il testo argomentativo c’erano Piers Brendon a Riccardo Maccioni, da Telmo Pievani a Anna Meldolesi e Chiara Lalli. Presente anche un messaggio di Paolo Borsellino dedicato ai giovani. I temi più gettonati sono stati quelli sul rispetto e la mafia. "Tracce belle e interessanti – commenta Andrea Perillo, 5^H del Barsanti e Matteucci –. Mi è piaciuto tanto il tema sul rispetto, ma alla fine ho scelto di fare la traccia sulla mafia e i giovani di Paolo Borsellino. Sono soddisfatto di quello che ho fatto sia nel contenuto che nella forma. Adesso andiamo dritti alla seconda prova, quella di matematica, anche se mi preoccupa di più l’orale". "La prima prova scritta è andata bene – esordisce Federico Klepser del liceo scientifico –. Le tracce mi sono piaciute tutte, erano interessanti e davano tanti spunti per ragionare, quindi non ci si può lamentare. Io ho fatto la B1 su Piers Brendon con un testo tratto da Gli Anni Trenta". "Come prima prova di maturità ho deciso di trattare la traccia B2, quella sul rispetto e gli atteggiamenti che vanno contro tale principio – spiega Eleonora Faini della 5^C al Barsanti e Matteucci –. A parer mio, nessuna tra le tracce proposte era banale ed era necessario leggerle attentamente perché era molto facile andare fuori tema. Mi reputo soddisfatta della traccia scelta perché è un tema attuale in cui mi ritrovo e a cui non viene mai data abbastanza importanza". "Tracce difficili rispetto a quello che mi aspettavo – dice Pietro Tartarelli della 5^DCV al Nautico Artiglio –. Ho scelto la traccia sul rispetto, ma ripeto, non mi aspettavo tematiche così articolate e difficili. Sono tutto sommato soddisfatto di aver scelto questa, non essendoci una traccia dove potevo argomentare più di tanto. Adesso il pensiero è sulla seconda prova in costruzione navale, ma su questa sono più tranquillo e fiducioso". "Non mi aspettavo queste tracce – dichiara Alberto Parra del Nautico – però mi sono adeguato ed ho scelto la tipologia C1, ovvero quella sulla mafia e Paolo Borsellino. Nel complesso sono soddisfatto". "Appena ho aperto le tracce – ammette Martina Longoni del Nautico – ho avuto un attimo di panico. Avrei voluto scegliere l’analisi del testo, ma non ero pronta su Pasolini e Il Gattopardo. Poi ho trovato la mia strada nella traccia B2 sul rispetto. È un argomento che sento davvero vicino e mi ha permesso di mettermi in gioco con riflessioni personali, esempi concreti e collegamenti attuali". "A mio parere molte tracce non erano stimolanti – commenta Letizia Galleni del Piaggia – ma non difficili. Ho scelto la traccia B1 sul “New Deal” poiché la ritenevo più interessante da argomentare. Mi sarei aspettata una traccia su Hannah Arendt in quanto è l’80^ anniversario dalla liberazione dei campi di sterminio o Montale. Nel complesso sono soddisfatta del mio elaborato". "Tracce abbastanza difficili – ammette Jennifer Roni del Piaggia -. Ho scelto la tipologia C2. Se fosse uscito nella tipologia A qualche autore che avevamo svolto durante l’anno scolastico avrei scelto quella, ma non è andata così, per questo ho scelto il tema sul mondo dei social. Sono contenta e ho cercato di dare il meglio di me". "Le tracce non erano facilissime, sinceramente – dice Marzia Tarquini del Piaggia -. Ho scelto la B2, quella sul rispetto, perché mi sembrava la più stimolante, anche se un po’ impegnativa. Non mi aspettavo nulla di ciò che è uscito, sono rimasta un po’ spiazzata. Non sono del tutto soddisfatta, ma ho cercato di dare il massimo".

Eleonora Prayer