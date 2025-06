Trovolto da un’auto pirata. In ospedale un ventenne

Sull’asfalto è rimasto un giovane uomo ferito, e poco distante dal suo corpo la targa di un’automobile. Questa la scena che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe presentata di fronte ai volontari della MiseLido intervenuti, intorno a mezzanotte e mezzo, per soccorrere un pedone rimasto vittima di un incidente. Inviati sul posto dalla centrale del 118, grazie all’intervento di un testimone che, notando il ragazzo sul ciglio della strada, avrebbe fatto scattare l’allarme. Dell’auto investitrice, invece, nessuna traccia. Se non una targa caduta, probabilmente, nell’urto.

Ad essere travolto da un pirata della strada, lungo l’Aurelia, nella zona del Secco a Lido di Camaiore, un ragazzo di appena vent’anni, originario del Bangladesh ma residente a Livorno. E mentre l’ambulanza lo trasportava in Pronto Soccorso per le cure, i carabinieri, attivati insieme ai soccorsi, hanno immediatamente avviato le indagini per identificare l’automobilista.

E partendo proprio dalla targa rimasta sull’asfalto, i militari della stazione di Camaiore e della radiomobile di Viareggio sarebbero arrivati in breve tempo a casa di un donna, di circa cinquant’anni, residente nel comune di Camaiore. A lei, infatti, risulterebbe intestata l’auto. Sono però in corso ulteriori approfondimenti, per accertare se al volante della vettura si trovasse proprio la donna. O se l’auto, in quel frangente, fosse in uso ad altri. Le condizioni del giovane sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ricoverato all’ospedale Versilia, per lui la prognosi è di trenta giorni.